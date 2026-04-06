En un contexto global donde la sustentabilidad y la reducción de emisiones ganan cada vez más protagonismo, el sector agropecuario argentino suma una nueva herramienta orientada a medir y gestionar el impacto ambiental de sus sistemas productivos.
Nueva herramienta permitirá calcular emisiones en cultivos de colza y carinata
El Programa Argentino de Carbono Neutro presentó una herramienta que permite medir y gestionar la huella de carbono en cultivos de crucíferas, con el objetivo de mejorar la sustentabilidad y la competitividad del sector.
El Programa Argentino de Carbono Neutro (PACN), junto a las Bolsas de Cereales y Comercio fundadoras y empresas del sector —entre ellas Nufarm Argentina—, presentó una calculadora de huella de carbono específicamente diseñada para cultivos de la familia de las crucíferas, como la colza y la carinata.
Se trata de un sistema que permite cuantificar las emisiones de carbono en condiciones reales de producción en Argentina, brindando a los productores una herramienta concreta para evaluar su desempeño ambiental y avanzar en estrategias de mitigación del cambio climático.
Una herramienta adaptada a la realidad productiva local
El desarrollo del calculador se basa en estándares internacionales ISO y fue diseñado para que los usuarios puedan operarlo de manera autónoma. Para ello, cuenta con un Manual de Cálculo que orienta paso a paso su utilización.
Uno de los aspectos destacados es que la herramienta fue concebida con información representativa del sistema productivo argentino, lo que permite obtener resultados más precisos y ajustados a la realidad local.
Además, el proyecto incluyó la elaboración de un Manual de Buenas Prácticas Ambientales, que reúne una serie de recomendaciones surgidas tanto de empresas miembro como de experiencias internacionales. Este documento permite a los usuarios identificar y aplicar medidas concretas para reducir su huella de carbono en función de los resultados obtenidos.
Trabajo conjunto y validación sectorial
El desarrollo de estas herramientas fue posible gracias al trabajo articulado entre distintos actores de la cadena agroindustrial. Nufarm Argentina participó activamente junto a productores, proveedores y otras instituciones, contribuyendo a validar tanto el calculador como los manuales asociados.
Rubén Dicún, gerente general de Nufarm para Argentina y Uruguay, destacó la importancia de generar herramientas con base local: “Desarrollar una herramienta de estimación de huella de carbono desde Argentina es esencial para trabajar con información que refleje nuestras condiciones reales de producción”.
El directivo subrayó además que el trabajo dentro del ámbito del PACN permitió integrar la visión de toda la cadena, optimizar recursos y consolidar una metodología robusta. “La colaboración redujo costos, aceleró el desarrollo y dejó instalada una capacidad que fortalece la competitividad y la transparencia del sector”, afirmó.
Sustentabilidad y toma de decisiones
La implementación de esta calculadora permitirá a los productores tomar decisiones estratégicas basadas en datos concretos, orientadas a reducir emisiones y mejorar la eficiencia ambiental de sus sistemas productivos.
En línea con las tendencias internacionales y las exigencias de los mercados, este tipo de herramientas se vuelve cada vez más relevante para posicionar a la producción agropecuaria argentina en esquemas de mayor sustentabilidad y trazabilidad.
Tanto el calculador como el Manual de Buenas Prácticas Ambientales se encuentran disponibles de manera gratuita para los actores del sector productivo. Los interesados pueden solicitarlos directamente al Programa Argentino de Carbono Neutro a través de su correo electrónico oficial.
De esta manera, la iniciativa busca democratizar el acceso a herramientas técnicas y promover una producción agrícola más eficiente, transparente y alineada con los desafíos ambientales actuales.