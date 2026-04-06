El marcado incremento de las poblaciones de la chicharrita del maíz (Dalbulus maidis) registrado durante la segunda quincena de marzo reavivó la preocupación en el sector agrícola, pese a que la actual campaña 2025/26 se mantiene, en términos generales, a resguardo de infecciones severas de Corn Stunt Spiroplasma (CSS), agente causal del complejo de achaparramiento.
Alertan por fuerte aumento de chicharritas en maíz y recomiendan intensificar el monitoreo
Aunque la campaña maicera 2025/26 transita sin mayores daños por Spiroplasma, el crecimiento acelerado de la chicharrita Dalbulus maidis en distintas regiones del país encendió las alertas y refuerza la necesidad de monitoreo para prevenir futuras crisis sanitarias.
Según el último relevamiento de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis, el crecimiento exponencial del vector y la detección de síntomas foliares en algunas localidades plantean la necesidad de profundizar las estrategias de seguimiento y manejo para evitar escenarios críticos como los registrados en la campaña 2023/24.
“Es importante seguir generando información sobre todo el patosistema, monitoreando trampas y cultivos, remitiendo insectos a la red entomológica para establecer su infectividad e inspeccionando síntomas foliares”, explicó Alejandro Vera, coordinador de la Red, al tiempo que remarcó la importancia de comprender la evolución de la plaga en distintos contextos productivos.
Regiones con mayor presión del vector
El informe Nº 39 de la Red, elaborado con datos relevados entre el 17 de marzo y el 1 de abril, evidencia un escenario de fuerte crecimiento poblacional en varias regiones maiceras del país.
En el NOA, considerada zona endémica, se registró la mayor presión del vector: el 67% de las localidades relevadas presentó capturas superiores a 100 adultos por trampa, el nivel más alto de la escala. Este comportamiento coincide con cultivos en estadios reproductivos intermedios (R3–R4), condiciones que favorecen la dinámica poblacional del insecto. Además, se detectaron niveles moderados de portación del patógeno en algunas localidades.
Una situación similar se observó en el NEA, donde también el 67% de las localidades alcanzó niveles máximos de captura, con cultivos mayoritariamente en estadios reproductivos (R2–R3).
En la región del Litoral, el 70% de las trampas registró presencia del insecto, con un 24% de los casos en la categoría más alta, especialmente en Entre Ríos. En tanto, en el Centro-Norte, el vector estuvo presente en el 87% de las localidades, con casi la mitad de ellas en niveles máximos.
Por su parte, el Centro-Sur mostró un incremento más moderado, aunque sostenido: la presencia de Dalbulus maidis pasó del 20% al 39% de las localidades, con baja proporción en niveles críticos.
Una oportunidad para mejorar el manejo
A pesar de este escenario, los especialistas coinciden en que el contexto actual representa una oportunidad estratégica para fortalecer el conocimiento y la toma de decisiones en torno al manejo del vector.
El énfasis está puesto en el monitoreo sistemático mediante trampas cromáticas adhesivas, la observación de síntomas en los cultivos y el análisis de la infectividad de los insectos, elementos clave para anticipar riesgos.
El objetivo es evitar la repetición de epifitias como la registrada en la campaña 2023/24, que afectó una amplia superficie maicera a nivel nacional.
Trabajo articulado del sistema científico-productivo
La Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis, creada en 2024, surgió como respuesta a la problemática del achaparramiento del maíz y está coordinada por la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar). En ella participan instituciones clave del sistema agropecuario, como AAPPCE, Aapresid, CREA, INTA y la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres.
Entre sus principales objetivos se destacan el seguimiento de las poblaciones del vector en las principales regiones productivas y la determinación del porcentaje de insectos infectados con CSS, tarea que lleva adelante el Centro de Bioinvestigaciones de la UNNOBA-CICBA (Conicet).