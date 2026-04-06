Informe de Maizar

Alertan por fuerte aumento de chicharritas en maíz y recomiendan intensificar el monitoreo

Aunque la campaña maicera 2025/26 transita sin mayores daños por Spiroplasma, el crecimiento acelerado de la chicharrita Dalbulus maidis en distintas regiones del país encendió las alertas y refuerza la necesidad de monitoreo para prevenir futuras crisis sanitarias.