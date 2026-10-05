Agricultura

La chicharrita vuelve a retroceder y genera un escenario favorable para el maíz

La caída fue generalizada en las cinco regiones maiceras, aunque el NOA y el NEA todavía presentan valores levemente superiores a los de un año atrás. Los especialistas recomiendan sostener el monitoreo de la plaga y controlar los maíces voluntarios para evitar el denominado “puente verde”.