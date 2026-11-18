Emergencia agropeacuaria

Granizo y fuertes vientos en Santa Fe: productores evalúan pérdidas y advierten por el impacto en la actividad

La tormenta de granizo y fuertes ráfagas de viento del fin de semana pasado dejó un importante saldo de daños en el centro y norte santafesino, con cultivos arrasados, pasturas destruidas, instalaciones rurales afectadas y pérdidas de animales. Productores y referentes del sector advirtieron sobre las consecuencias para la actividad agrícola y ganadera.