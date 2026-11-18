El temporal que azotó el centro y norte de Santa Fe durante la tarde-noche del viernes 13 de noviembre dejó un importante saldo de daños en el sector agropecuario. La caída de granizo, las intensas ráfagas de viento y las abundantes precipitaciones afectaron cultivos, pasturas, instalaciones rurales y establecimientos ganaderos, en un fenómeno que sorprendió a productores de distintas localidades y dejó importantes pérdidas.
Granizo y fuertes vientos en Santa Fe: productores evalúan pérdidas y advierten por el impacto en la actividad
La tormenta de granizo y fuertes ráfagas de viento del fin de semana pasado dejó un importante saldo de daños en el centro y norte santafesino, con cultivos arrasados, pasturas destruidas, instalaciones rurales afectadas y pérdidas de animales. Productores y referentes del sector advirtieron sobre las consecuencias para la actividad agrícola y ganadera.
Entre las zonas alcanzadas se encuentran Colonia Belgrano, El Trébol, San Jerónimo Norte, San Jerónimo del Sauce, Santa Clara de Buena Vista, Humboldt y Cululú. En algunos puntos, la intensidad de las precipitaciones provocó anegamientos, caída de árboles y complicaciones para circular por los caminos rurales.
Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE), su presidente, Berardo Vignatti, describió la magnitud del fenómeno y advirtió sobre las consecuencias tanto productivas como materiales que dejó en la región.
“Hubo muchísima pérdida por parte de nuestros productores. Alfalfas, maíz, sojas que estaban nacidas, nos barrieron. Y después, materiales. Hubo muchísima caída de postes, localidades que todavía no tienen luz, voladuras de techos, de galpones, infraestructura dañada y muchísimos árboles tumbados. La verdad que fue tremendo”, señaló.
El dirigente rural identificó dos sectores particularmente afectados: la zona de Colonia Belgrano, Rafaela y Humboldt, y otra franja hacia el este, en dirección a San Justo y San Javier. Según explicó, los daños fueron de distinta magnitud, pero en los establecimientos alcanzados directamente por la tormenta las consecuencias fueron muy importantes.
El impacto también compromete el desarrollo de la campaña agrícola. De acuerdo con Vignatti, algunos lotes de soja y maíz deberán ser resembrados, mientras que los cuadros de trigo que estaban próximos a cosecharse sufrieron pérdidas que ya no pueden revertirse.
“Lo que es soja y maíz deberían resembrarse. En el caso del trigo, la pérdida fue total: había cultivos que estaban a una o dos semanas de cosecharse y eso se perdió completamente. No hay forma de recuperarlo”, explicó el representante de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe.
Frente a este escenario, CARSFE solicitó realizar relevamientos para conocer con mayor precisión el alcance de los daños y avanzar en posibles herramientas de asistencia. Vignatti indicó que mantuvieron conversaciones con autoridades de la Secretaría de Producción y que se buscaba convocar a la Comisión Provincial de Emergencia para analizar la situación y evaluar alternativas de acompañamiento financiero, especialmente para los productores medianos y pequeños.
“En 20 minutos no quedó nada”
Uno de los establecimientos que sufrió consecuencias graves fue Don Pedro, ubicado en Colonia Belgrano, departamento San Martín. Se trata de una empresa familiar dedicada a la producción agropecuaria y a la cría de animales de las razas Angus y Brangus. Su propietario, Guillermo Gallo, relató que el temporal afectó la totalidad del campo.
Según relató, el episodio se extendió durante unos 20 a 25 minutos, con caída de granizo y fuertes ráfagas de viento, y dejó alrededor de 130 milímetros de lluvia.
“Nos afectó el campo entero, de una punta hacia la otra. El maíz quedó a dos centímetros del piso, cortado. Y 150 hectáreas de alfalfa también. Lo que es la soja quedó todo planchado por el agua”, detalló Gallo.
A los daños en los cultivos se sumaron importantes pérdidas en la infraestructura del establecimiento. Las fuertes ráfagas de viento provocaron el desprendimiento de parte de la estructura de un tinglado y afectaron otro galpón de material. También se rompieron los vidrios del laboratorio, donde se registraron daños en documentación y otros elementos que se encontraban en su interior.
Por otra parte, según explicó el productor, aún resta evaluar las pérdidas en maquinaria y equipamiento, ya que parte de las estructuras y chapas desprendidas quedaron sobre tractores, sembradoras y otros implementos agrícolas.
Más allá de las pérdidas materiales, Gallo hizo hincapié en el impacto que el temporal tuvo sobre años de trabajo y producción, que quedaron comprometidos en cuestión de minutos.
“Es más sentimiento que costo para mí, porque fueron años y años de trabajo que en 20 minutos no quedó nada”, expresó.
La producción animal también sufrió las consecuencias. El productor estimó que murieron entre ocho y diez animales caprinos y ovinos, mientras que varias vacas de la cabaña resultaron golpeadas, aunque no se registraron muertes entre los bovinos. También hubo alambrados rotos y animales de establecimientos vecinos que debieron ser buscados y trasladados.
Uno de los problemas más urgentes fue la pérdida de las pasturas destinadas a alimentar la hacienda. Ante la falta de alimento en el establecimiento, debieron trasladar los animales hacia otros campos que no habían sido alcanzados por el temporal. Para sostenerlos, comenzaron a utilizar las reservas de alfalfa y avena que tenían almacenadas y que estaban previstas para el próximo año.
En cuanto a la recuperación, Gallo señaló que esperan conocer las propuestas de las autoridades provinciales y planteó la posibilidad de acceder a créditos subsidiados para afrontar las reparaciones y sostener la actividad. También destacó el acompañamiento de su familia y del personal del establecimiento, que trabajaron durante todo el fin de semana para reorganizar las instalaciones y poner a resguardo a los animales. Por último, agradeció al secretario de Agricultura y Ganadería del Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe, Ignacio “Nacho” Mántaras, quien se comunicó con ellos y se puso a disposición para colaborar en lo que haga falta.
El impacto en las cabañas: preocupación por la alimentación y los ciclos productivos
El temporal también encendió las alarmas entre los establecimientos dedicados a la genética y reproducción bovina. Mauricio Zanutigh, presidente de la Cámara de Cabañas Santafesinas, explicó que el fenómeno tomó por sorpresa a los productores y complicó la actividad en una etapa importante del calendario ganadero.
“Nos tomó por sorpresa. Nosotros estábamos organizando el remate anual de selección de vientres y habíamos visto todos los pronósticos. Te puedo asegurar que no estaba anunciado en ningún lado. Creo que ese fue también un denominador común de por qué afectó tanto, porque uno se prepara cuando le anuncian este tipo de tormentas y, en este caso, nadie estaba preparado”, comentó.
Zanutigh mencionó los daños registrados en Colonia Belgrano, El Trébol y sus alrededores, además de establecimientos cercanos a Rafaela y Ataliva. La caída de árboles, ramas y la acumulación de agua dificultaron el tránsito y hasta impidieron que algunos cabañeros pudieran llegar al remate de la entidad.
También remarcó los destrozos registrados en la zona de San Justo, donde hubo voladuras de techos y daños en galpones y viviendas. A esto se sumaron precipitaciones muy intensas: en algunos sectores, indicó, se registraron entre 80 y 100 milímetros en apenas media hora.
Más allá de los daños materiales, el dirigente puso el foco en las consecuencias que puede tener la pérdida de pasturas sobre la alimentación de los rodeos. Algunos productores debieron trasladar animales a otros establecimientos ante la falta de reservas forrajeras.
En el caso de las cabañas, la preocupación va más allá de la recuperación inmediata de los campos. Zanutigh explicó que actualmente atraviesan una etapa de servicio y comercialización de reproductores, en la que la nutrición de los animales resulta fundamental.
“Lo que es la nutrición del animal, que es justamente donde mejor nutrición necesitamos, seguramente va a ser lo más afectado de acá en adelante. Lamentablemente, te puede repercutir hasta en un año calendario, porque cuando te atrasa un mes la parición, te descoloca todo el trabajo que uno viene llevando a través de muchos años”, advirtió el dirigente.
Con los daños todavía en evaluación, los productores enfrentan ahora el desafío de reparar las instalaciones, recuperar la capacidad productiva de sus campos y garantizar la alimentación de los animales. La magnitud de las pérdidas y los recursos disponibles serán determinantes para atravesar esta etapa y retomar la actividad.