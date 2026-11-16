Producción agropecuaria

Las hortalizas mejoraron su situación y pasaron de rojo a amarillo en el Semáforo de Economías Regionales

El relevamiento de CONINAGRO correspondiente a septiembre registró una mejora en la actividad hortícola, impulsada por la recuperación de los precios al productor y el crecimiento de las exportaciones. Las importaciones también aumentaron durante los últimos doce meses.