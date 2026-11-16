Las hortalizas registraron una mejora en el Semáforo de Economías Regionales de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), y pasaron de rojo a amarillo en septiembre de 2026. El cambio responde principalmente a una recuperación del componente de negocio, luego de que los precios de las principales variedades mostraron subas tanto en la comparación mensual como interanual.
Las hortalizas mejoraron su situación y pasaron de rojo a amarillo en el Semáforo de Economías Regionales
El relevamiento de CONINAGRO correspondiente a septiembre registró una mejora en la actividad hortícola, impulsada por la recuperación de los precios al productor y el crecimiento de las exportaciones. Las importaciones también aumentaron durante los últimos doce meses.
De acuerdo con el informe de la entidad, el precio promedio de las principales hortalizas aumentó un 34% respecto de agosto. Entre las principales variaciones se destacaron la zanahoria, con una suba del 58%; la cebolla, con un incremento del 45%; y el tomate, con un 28%.
En la comparación interanual, el precio promedio se duplicó, con un incremento del 108%. Asimismo, al considerar la evolución en términos reales, los valores se ubicaron un 18% por encima del promedio de los últimos cinco años.
En cuanto al comercio exterior, las exportaciones del sector “aumentaron un 25% en los últimos doce meses”. Sin embargo, el informe también advierte sobre una mayor participación de las importaciones: entre enero y septiembre de 2026, estas representaron el 42% del valor exportado por la actividad, frente al 36% registrado durante 2025.
De esta manera, aunque la mejora de los precios permitió que la actividad hortícola cambiara su posicionamiento en el Semáforo, el sector todavía presenta desafíos en materia de competitividad y comercio exterior.
Otro de los indicadores relevados por la entidad fue la participación del productor en el precio final que paga el consumidor. Desde CONINAGRO señalaron que en septiembre la participación de hortalizas alcanzó el 39%, 5 p.p. por encima de su promedio (34%), impulsada por una suba del 34% en el precio mayorista frente a un aumento del 23% en góndola.
Un escenario de señales mixtas
El cambio de color de las hortalizas se produjo en un contexto en el que el Semáforo de Economías Regionales registró, durante septiembre, cinco actividades en verde, seis en amarillo y ocho en rojo.
El indicador de CONINAGRO analiza tres componentes: negocio, producción y mercado. El primero contempla la evolución de los precios que reciben los productores en relación con la inflación y los costos; el segundo considera variables como superficie, stock y producción; mientras que el tercero evalúa el comportamiento de las exportaciones, las importaciones y el consumo interno.
De esta manera, el paso de las hortalizas de rojo a amarillo refleja una mejora en sus indicadores, especialmente en materia de precios y participación del productor, aunque el incremento de las importaciones plantea un aspecto a seguir en la evolución de la actividad.