Ganadería

Carne vacuna: la escasez sostiene precios altos en el mercado local e internacional

Un informe del Rosgan advierte que la carne vacuna atraviesa un escenario de escasez tanto a nivel global como local. La menor oferta y la demanda sostenida explican los altos precios, aunque en Argentina comienzan a aparecer señales de resistencia en el consumo.