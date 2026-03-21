Carne vacuna: la escasez sostiene precios altos en el mercado local e internacional
Un informe del Rosgan advierte que la carne vacuna atraviesa un escenario de escasez tanto a nivel global como local. La menor oferta y la demanda sostenida explican los altos precios, aunque en Argentina comienzan a aparecer señales de resistencia en el consumo.
Entre la escasez y la demanda firme, la carne vacuna mantiene precios elevados
El mercado de la carne vacuna atraviesa un momento de fuerte tensión tanto en el plano internacional como en el doméstico, marcado por una oferta limitada y una demanda que se mantiene firme. Este escenario, según un reciente informe del Rosgan, explica la persistencia de precios elevados y anticipa un año con valores sostenidos.
A nivel global, la carne vacuna muestra una dinámica distinta a la de otras proteínas como el pollo o el cerdo. Mientras estas últimas presentan mayor estabilidad, los precios de la carne bovina continúan en ascenso, reflejando un mercado cada vez más ajustado entre producción y consumo.
Un mercado global cada vez más tensionado
De acuerdo con el análisis, el punto de inflexión se produjo en 2019, cuando China se consolidó como el principal importador mundial de carne vacuna, desplazando a Estados Unidos. Desde entonces, la demanda internacional creció de manera sostenida, generando una presión estructural sobre la oferta.
En paralelo, factores climáticos afectaron la producción en países clave. Australia sufrió una fuerte caída en su producción tras años de sequía, mientras que Estados Unidos atraviesa una de las mayores contracciones de su stock ganadero en décadas, también como consecuencia de condiciones climáticas adversas.
Precios en alza y oferta limitada: el mercado de la carne vacuna atraviesa un escenario ajustado
Este escenario derivó en un cambio significativo: Estados Unidos pasó de ser un gran exportador a incrementar fuertemente sus importaciones, profundizando el desequilibrio global.
Las proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos anticipan que en 2026 el mercado seguirá ajustado, ya que la caída en la producción mundial no será completamente compensada por el consumo.
Precios en alza y cambios en el consumo local
En Argentina, la dinámica refleja en gran medida lo que ocurre a nivel global. La oferta de carne vacuna se mantiene acotada, mientras que la demanda interna, pese a los aumentos, continúa relativamente firme, acompañada además por el interés del mercado externo.
Desde comienzos de 2025, la carne vacuna lideró los incrementos dentro del conjunto de las carnes. Según datos del IPCVA, a enero de 2026 los precios de los cortes bovinos acumularon una suba interanual del 73%, muy por encima del pollo (31%) y el cerdo (23%), e incluso superando la inflación general.
Precios en alza y oferta limitada: el mercado de la carne vacuna atraviesa un escenario ajustado
Este comportamiento modificó la relación de precios entre las distintas proteínas. Actualmente, con el valor de un kilo de asado se pueden comprar casi cuatro kilos de pollo o cerca de dos kilos de cerdo, ampliando significativamente la brecha respecto del año anterior.
Señales de límite y ajustes en el mercado
A pesar de este contexto, comienzan a observarse indicios de resistencia en el consumo. Con el inicio de marzo, los valores de la hacienda destinada al mercado interno registraron bajas, especialmente en categorías como novillitos y vaquillonas, cuyos precios retrocedieron en torno a los 200 pesos por kilo.
En contraste, los novillos pesados —orientados principalmente a exportación— se mantuvieron firmes, reflejando la solidez de la demanda externa.
Este comportamiento sugiere que el mercado interno podría estar alcanzando un techo en términos reales, en un contexto de menor inflación. Los analistas no prevén grandes saltos adicionales en los precios al consumidor, aunque sí un escenario de valores sostenidos.
Menor faena y una oferta que sigue ajustada
Otro factor clave es la caída en la faena. Durante los primeros meses del año, el número de animales enviados a frigorífico se redujo un 11% interanual, tendencia que se profundiza en marzo.
Precios en alza y oferta limitada: el mercado de la carne vacuna atraviesa un escenario ajustado
Las proyecciones indican que en 2026 la faena total se ubicará por debajo de los 13 millones de cabezas, lo que implicaría una reducción significativa respecto del año anterior.
En términos de producción, esto se traduciría en un volumen cercano a los 3 millones de toneladas de carne, de las cuales unas 875 mil podrían destinarse a exportación. De este modo, el mercado interno contaría con entre 2,1 y 2,2 millones de toneladas, aproximadamente un 7% menos que en 2025.
Un equilibrio delicado
En este contexto, la disponibilidad efectiva de carne será el factor determinante para el comportamiento del mercado en los próximos meses. Mientras el consumo interno comienza a mostrar límites frente a los precios actuales, el sector exportador también enfrenta restricciones, ya que el alto valor de la hacienda impacta en su competitividad.
Así, tanto a nivel global como local, el mercado de la carne vacuna transita un equilibrio delicado, donde la escasez de oferta continúa siendo el principal sostén de los precios.