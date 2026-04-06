El desafío estructural de la cadena láctea

La carga impositiva en la cadena láctea alcanza el 38%

El estudio se inscribe en un contexto de elevada presión impositiva a nivel nacional, que pasó de representar cerca del 21% del Producto Bruto Interno en la década de 1990 a niveles cercanos al 40% en la actualidad. Municipios y gobiernos provinciales fueron quienes más aumentaron impuestos.