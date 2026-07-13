Agricultura

Heladas tempranas en trigo: qué daños pueden provocar y cómo evaluar el impacto real

Las fuertes heladas registradas en distintas regiones agrícolas generaron preocupación entre los productores por los síntomas observados en los cultivos. Sin embargo, especialistas explican que, durante las etapas vegetativas, el trigo posee una importante capacidad de recuperación y que el aspecto visual no siempre refleja pérdidas productivas.