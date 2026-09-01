Monza no será una carrera más para los pilotos de Alpine. Allí, Pierre Gasly consiguió en 2020 su primera victoria en la Fórmula 1 y Franco Colapinto comenzó, cuatro años más tarde, su historia dentro de la categoría. Esta vez, ambos regresarán con el desafío de confirmar el crecimiento mostrado por el equipo en Zandvoort y transformar esa mejoría en puntos.
Alpine llega a Monza con mejoras para Colapinto y el objetivo de pelear con sus dos autos
El argentino estrenará el paquete de actualizaciones que Pierre Gasly utilizó en Zandvoort. En el circuito donde debutó en la Fórmula 1, Franco afrontará además su primer Gran Premio después de ser confirmado para 2027.
La principal novedad estará en el auto del argentino. Colapinto dispondrá desde el viernes del paquete de actualizaciones que Gasly estrenó durante el Gran Premio de los Países Bajos. Alpine aseguró que las modificaciones funcionaron de acuerdo con lo esperado y confía en que tenerlas instaladas en sus dos A526 ampliará sus posibilidades durante el fin de semana italiano.
Será también la primera presentación de Franco después de que el equipo confirmara su continuidad como piloto titular para la temporada 2027. La renovación terminó con la incertidumbre alrededor de su futuro, pero no modificó la prioridad inmediata: aprovechar el progreso del auto y ayudar a Alpine en su pelea dentro del campeonato.
“Estoy muy feliz de que, en estos días previos a Monza, el equipo haya confirmado que continuaré el próximo año junto a Pierre. Quiero agradecer nuevamente a Flavio y a Steve por la confianza. Hemos logrado avances importantes durante esta temporada, tanto con el auto como con mi conducción, y estoy muy contento de que eso haya sido reconocido”, expresó Colapinto.
El argentino, sin embargo, dejó rápidamente la renovación en segundo plano para concentrarse en el nuevo desafío.
“Ahora nuestro foco está completamente puesto en Monza y en nuestra posición en el campeonato. Debuté en la Fórmula 1 en este circuito y siempre es un placer correr aquí delante de los aficionados italianos”, señaló.
El esperado estreno de las mejoras
Colapinto deberá aprovechar las prácticas del viernes para comprender las modificaciones y encontrar una puesta a punto adecuada para las particulares exigencias de Monza, un escenario marcado por las largas rectas, la baja carga aerodinámica y las frenadas fuertes.
“Este será mi primer fin de semana con el nuevo paquete de mejoras, que Pierre utilizó en la carrera anterior. El avance parece prometedor y trabajaremos mucho para adaptarnos a los cambios lo antes posible”, anticipó Franco.
El denominado “Templo de la Velocidad” representará, además, un examen singular para la actual generación de monoplazas. Alpine considera que la combinación de velocidades elevadas, posibilidades de succión y frenadas desde más de 300 kilómetros por hora podría favorecer una competencia con mayores oportunidades para avanzar.
“Las largas rectas, combinadas con zonas de frenado muy exigentes, podrían producir mucha acción. Tenemos que prepararnos de la mejor manera para conseguir un resultado positivo en el último doblete europeo”, agregó el piloto argentino.
Gasly regresa al lugar de su primera victoria
Monza también guarda un significado especial para Gasly. El francés vive en Milán y considera al Gran Premio de Italia como una suerte de carrera de local. Allí consiguió, además, la recordada victoria de 2020, el mayor éxito de su trayectoria en la Fórmula 1.
“Siempre disfruto mucho la semana del Gran Premio de Italia. Milán es el lugar donde vivo, así que puedo pasar estos días en casa, algo que representa un pequeño lujo por la cantidad de viajes que hacemos. De alguna manera, es una carrera de local para mí”, explicó.
Gasly destacó las características del circuito y admitió que Alpine se retiró de Zandvoort con la sensación de no haber aprovechado por completo el potencial que tenía.
“Llegamos a Monza con una sensación positiva después de sumar puntos. El paquete de mejoras funcionó bien y probablemente dejamos algo sobre la mesa en la última carrera. Queremos corregirlo este fin de semana. Tengo muchas ganas de volver a sumar en nuestra lucha dentro del campeonato”, sostuvo.
El francés no participará de la primera práctica libre del viernes. Su lugar será ocupado por Paul Aron, piloto de reserva de Alpine, quien afrontará su segunda sesión con el equipo después de haber conducido el auto de Colapinto en Budapest.
Para el estonio será, en realidad, su cuarta participación en una FP1 durante 2026, ya que anteriormente manejó para Audi en Barcelona y Austria como parte de un acuerdo entre las dos escuderías.
Aron tendrá en Monza una tarea concreta: colaborar en la comparación del nuevo paquete de mejoras, con el que ya trabajó en el simulador. Después de manejar el A526 durante la primera práctica, regresará a Enstone para continuar el viernes por la noche con el trabajo virtual y contribuir a la puesta a punto que utilizarán Gasly y Colapinto durante el resto del fin de semana.
Alpine quiere a sus dos autos en la pelea
Steve Nielsen valoró el rendimiento alcanzado por Alpine en los Países Bajos, aunque reconoció que los dos puntos obtenidos no reflejaron por completo las oportunidades que había tenido el equipo.
“Nos sentimos un poco decepcionados por haber conseguido solamente dos puntos. Al analizar la carrera y sus circunstancias, probablemente había más a nuestro alcance”, reconoció.
Nielsen confirmó que el paquete estrenado por Gasly respondió de la manera prevista y que ahora también estará disponible para Colapinto.
“Las mejoras que llevamos en el auto de Pierre fueron buenas y funcionaron como esperábamos. Estamos satisfechos de incorporarlas al auto de Franco este fin de semana. Eso debería darnos una plataforma para tener a los dos coches peleando por los puntos”, afirmó.
Alpine sabe que las nuevas piezas, por sí solas, no garantizan un resultado. El equipo todavía deberá comprender cómo funcionan en un circuito que exige una configuración muy diferente a la utilizada en Zandvoort.
“Todavía tenemos trabajo por hacer para extraer todo el potencial de nuestro paquete”, advirtió Nielsen.
Colapinto y Gasly regresarán así a un lugar que marcó sus respectivas carreras. El argentino volverá al escenario de su debut con el futuro asegurado y un auto actualizado. El francés lo hará donde consiguió una victoria inolvidable. Alpine espera que esos recuerdos puedan convertirse ahora en un nuevo resultado compartido.