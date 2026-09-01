Fórmula 1 en Argentina

La ilusión de 2027 y la ventana real de 2028: entretelones de la cumbre por el regreso de la F1

​Mohammed Ben Sulayem dejó su respaldo político y técnico en Buenos Aires, pero marcó los límites de la grilla mundial. Obras contra reloj en el Gálvez, el filtro de la FOM y la danza de contratos internacionales.