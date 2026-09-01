El automovilismo argentino volvió a sentarse en la mesa chica de las decisiones globales, pero el mapa de ruta exige separar la adrenalina del rigor contractual.
La ilusión de 2027 y la ventana real de 2028: entretelones de la cumbre por el regreso de la F1
Mohammed Ben Sulayem dejó su respaldo político y técnico en Buenos Aires, pero marcó los límites de la grilla mundial. Obras contra reloj en el Gálvez, el filtro de la FOM y la danza de contratos internacionales.
El paso por Buenos Aires de Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), no fue una visita de cortesía más: dejó alineados al gobierno nacional, a la Ciudad de Buenos Aires y al ACA en un mismo objetivo, aunque con una advertencia implacable sobre los tiempos y los cupos de la categoría reina.
En el plano de la infraestructura, el Autódromo Oscar y Juan Gálvez ya superó la mitad de su plan integral de obras bajo directivas técnicas internacionales. El trazado de Villa Riachuelo busca recuperar la homologación Grado 1, una condición indispensable que tendrá su primer gran examen de escala con el regreso confirmado del MotoGP en abril de 2027.
Para la FIA, la capacidad técnica y la historia del país están fuera de discusión. Ben Sulayem fue directo al reivindicar la tradición local: "¿Argentina se merece ser parte del calendario de la Fórmula 1? La respuesta es sí. Tienen historia, tienen trayectoria; la primera carrera se corrió acá en 1953".
Además, tras sus encuentros con el presidente Javier Milei y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Jorge Macri, subrayó que el país reúne las "condiciones emocionales y económicas" y sintetizó la postura del ente rector: "Cuando ustedes estén listos, nosotros estaremos listos".
Sin embargo, el verdadero nudo de la negociación no está en el asfalto porteño, sino en los despachos de Liberty Media y Formula One Management (FOM).
Con el tope reglamentario y logístico clavado en 24 carreras por temporada, la ecuación que planteó Ben Sulayem es puramente matemática y comercial: "Argentina se lo merece, pero hay que pasar por un proceso. Hay un plan de negocios y hay un cupo. Si entra Argentina, alguien más tiene que salir".
Si bien octubre marcará una fecha bisagra institucional para el armado preliminar del calendario 2027, el escenario de máxima viabilidad que se trabaja en reserva apunta a 2028 o 2029.
"En octubre se presentará el calendario 2027. Vamos a trabajar en conjunto con el promotor y el organizador para apoyar a la Argentina", recalcó el mandamás de la FIA.
Luego reconoció que "2027 seria muy pronto para que la Formula 1 vuelva a la argentina", aún así pidió "paciencia" al señalar que "el futuro se ve brillante" y expresar que "realmente quiero que esto suceda"