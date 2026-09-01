En el marco del Congreso Americano FIA 2026, el presidente de la entidad madre del automovilismo mundial, Mohammed Ben Sulayem, conoció de primera mano los detalles técnicos de la remodelación integral que se ejecuta en el Oscar y Juan Gálvez. En un momento inmejorable para el deporte motor argentino, con Franco Colapinto encendiendo la pasión de millones de argentinos en cada fin de semana de Gran Premio, el objetivo de recuperar una fecha en el calendario cobra una fuerza increible
El Coliseo porteño acelera: la FIA dio el visto bueno y la F1 vuelve a sonar fuerte en Buenos Aires
Los que caminamos los boxes desde hace años sabemos bien lo que significa el Autódromo de Buenos Aires. Cada metro de ese asfalto respira historia, gloria y una mística que muy pocos circuitos pueden igualar. Por eso, ver las máquinas trabajando sobre la pista y comprobar que el proyecto de modernización avanza a paso firme genera una emoción difícil de disimular. El sueño de volver a sentir el rugido de la Fórmula 1 en nuestra tierra ya no es solo una expresión de deseo: sumó un aval institucional de primer orden.
“Soñamos con la vuelta de la Fórmula 1”
Durante la presentación del plan de obras —donde estuvo acompañado por Gabriel Sánchez Zinny y el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes—, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, remarcó la magnitud del desafío: “Estamos haciendo la inversión más importante en la historia del Autódromo de la Ciudad. Soñamos con la vuelta de la Fórmula 1 y por eso estamos transformando por completo la pista y las instalaciones para que cumpla con todas las exigencias y sea un ícono de Buenos Aires en el mundo”.
Asimismo, Macri hizo foco en el valor estratégico y emocional de la plaza argentina: “Nuestro posicionamiento global, alejado de centros de conflicto, nos vuelve aún más competitivos. Un ecosistema público-privado virtuoso que se encuentra con algo que no se puede fabricar: la pasión. El único Autódromo del país que puede recibir a la Fórmula 1 es el de la Ciudad”.
Velocidad, seguridad y Grado 1
Para que los monoplazas más rápidos del mundo vuelvan a medirse en el Gálvez, las exigencias de homologación internacional no admiten atajos. La inversión proyectada es de 150 millones de dólares y las obras ya registran un 60% de avance general, con los trabajos de suelo y nivelación prácticamente concluidos (98%).
Uno de los pasos más significativos fue la demolición de la histórica tribuna de la horquilla, una intervención indispensable para rediseñar la geometría del trazado y adaptarla a los estándares modernos de seguridad y vías de escape.
Las claves técnicas del nuevo trazado:
- Cuerda total: 4,87 kilómetros con 15 curvas diseñadas para favorecer el sobrepaso y el espectáculo en pista.
- Velocidad de punta: Se estiman registros superiores a los 340 km/h al final de la recta principal.
- Infraestructura de pista: Reasfaltado completo, pianos de hormigón normalizados por FIA, muros de contención homologados, nuevo túnel bajo pista para logística interna y una moderna red pluvial.
- Boxes, paddock y público: Remodelación integral de la zona técnica y de servicios, nuevas tribunas para más de 150.000 espectadores y la construcción de un nuevo kartódromo internacional.
El MotoGP 2027: la gran antesala
La confirmación oficial del regreso del Campeonato Mundial de MotoGP para abril de 2027 —tras 28 años de ausencia en la capital— marcará el retorno de las grandes citas mundiales al trazado porteño y servirá como el banco de pruebas definitivo para la pista y toda su logística. Además, el predio quedará configurado como un polo multipropósito para eventos deportivos, culturales y de entretenimiento, coincidiendo con la designación de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte 2027.
El impacto no se limita al cronómetro: un Gran Premio de esta envergadura genera un movimiento económico estimado en 150 millones de dólares en turismo, hotelería y gastronomía. Buenos Aires prepara su casa grande, y los que amamos los fierros no podemos más que ilusionarnos: el camino es exigente, pero el semáforo para el regreso de la Fórmula 1 empieza a ponerse en verde.