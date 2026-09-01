Automovilismo

El Coliseo porteño acelera: la FIA dio el visto bueno y la F1 vuelve a sonar fuerte en Buenos Aires

​Los que caminamos los boxes desde hace años sabemos bien lo que significa el Autódromo de Buenos Aires. Cada metro de ese asfalto respira historia, gloria y una mística que muy pocos circuitos pueden igualar. Por eso, ver las máquinas trabajando sobre la pista y comprobar que el proyecto de modernización avanza a paso firme genera una emoción difícil de disimular. El sueño de volver a sentir el rugido de la Fórmula 1 en nuestra tierra ya no es solo una expresión de deseo: sumó un aval institucional de primer orden.