Automovilismo

Schumacher vuelve a Monza: el emotivo homenaje de Ferrari a su gran campeón

A 30 años de su llegada a Maranello, la Scuderia presentó una decoración especial inspirada en el auto de 1996. El tributo también alcanzará a Charles Leclerc y Lewis Hamilton y tendrá dos momentos cargados de emoción con Rubens Barrichello y Sebastian Vettel en pista.