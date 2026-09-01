Automovilismo

El Gálvez derribó una tribuna y abrió paso al trazado pensado para la Fórmula 1

La demolición de la estructura ubicada en la antigua Horquilla permitirá extender el circuito y construir una nueva variante de 4,87 kilómetros. La obra forma parte de la renovación preparada para el regreso de MotoGP en 2027 y de un proyecto que busca obtener, a futuro, la homologación necesaria para recibir a la máxima categoría.