Liga Profesional

Banfield venció 1 a 0 a Racing en el Torneo Clausura 2026

En la próxima fecha, el conjunto de Juan Pablo Vojvoda volverá a ser local, al recibir a Boca el domingo 23 de agosto a las 21:30, mientras que el “Taladro” visitará a Newell’s el sábado 22, desde las 21.