La previa en Atlanta

Más que un partido, es el reto de los campeones del mundo por aquella leyenda escrita por Diego

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta se rindió ante la locura de la hinchada argentina en la previa del duelo más caliente del Mundial. Cantos de guerra pacífica, banderas con aquella historia de los goles de Maradona en el 86 y el grito sagrado de una multitud que se siente local en cualquier rincón del planeta.