Franco Armani dejará River Plate para regresar a Atlético Nacional de Medellín, el club colombiano donde también es ídolo y leyenda. A sus 39 años (a tres meses de cumplir los 40), el arquero nacido en Casilda tomó la decisión de armar las valijas para ponerle el broche de oro a su carrera profesional en el fútbol donde conoció el éxito internacional.
Armani se va de River: rescindirá su contrato y volverá a Atlético Nacional
El arquero e ídolo millonario dejará el club tras ocho años repletos de gloria. A los 39 años, decidió regresar a Colombia para cerrar su exitosa carrera profesional.
Armani tenía contrato vigente con la institución de Núñez hasta fin de año. Sin embargo, la pérdida de continuidad a principios de este 2026 debido a una serie de lesiones y la gran irrupción del juvenil Santiago Beltrán lo relegaron al banco de suplentes.
Ante este panorama, sumado al interés de Nacional y al deseo familiar de radicarse en Colombia —país natal de su esposa—, el guardameta decidió adelantar su salida.
Un superhéroe en el "arco más grande del mundo"
Armani defendió los tres palos de River durante ocho años, convirtiéndose en una figura icónica y en uno de los últimos héroes de la final eterna contra Boca Juniors en Madrid que aún permanecían en el plantel.
En el club cumplió "el sueño del pibe" y se sentó en la mesa de los máximos próceres del arco millonario, compartiendo legado con leyendas de la talla de Amadeo Carrizo y Ubaldo Matildo Fillol.
Durante su estadía en Núñez, el casildense cosechó una impresionante marca de 10 títulos. Fue el hombre de las atajadas imposibles, el dueño de récords históricos de imbatibilidad y el guardián de un ciclo inolvidable.
Además, su enorme rendimiento bajo los tres palos de River lo catapultó a la Selección Argentina, donde se consagró campeón del mundo y bicampeón de América, generando un orgullo absoluto en todo el pueblo riverplatense.
Despedida con honores
A pesar de que restan detalles formales para sellar su salida, existe un acuerdo verbal total. Desde la dirigencia de River no pondrán ninguna traba para rescindir el contrato y le darán una salida a la altura de su investidura de ídolo.
Una vez que se completen los trámites burocráticos, el club tiene planificado realizar una conferencia de prensa especial y muy emotiva para que el arquero pueda despedirse de los hinchas.
Con su partida a Atlético Nacional, institución con la que ya alzó la Copa Libertadores en 2016, se cierra definitivamente una de las eras más determinantes e influyentes en la historia reciente de River Plate.