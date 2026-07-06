Lejos de retirarse del mercado de pases, River negocia por la llegada de al menos un nombre de jerarquía más. Hay tres atacantes con pasado o presente europeo y de Selección Argentina en la mira, pero todos están en una situación distinta.
El gran sueño de River: caído Simeone y estancado Correa, Almada es una chance posible
El Millonario ya sabe que Torino no deja salir a Gio y que Tigres está plantado en 18 millones de dólares para vender a Angelito. Así, la gran negociación que sigue en marcha es con Atlético de Madrid, que acepta transferir al ex-Vélez.
A día de hoy, la vuelta de Giovanni Simeone está caída, la llegada de Ángel Correa está en stand-by y la posiblidad de Thiago Almada tomó repentina fuerza en las últimas horas.
El ex-Vélez se encuentra disputando el Mundial con la Selección Argentina y no tomará ninguna decisión mientras esté en competencia. Sin embargo, entre el Millonario y Atlético de Madrid están cerca de un acuerdo por la venta del 50% de la ficha a cambio de 20 millones de dólares.
Las tratativas llegaron hasta este punto y está todo dado para dar un paso más, pero Almada tiene en mente esperar a que transcurra la Copa del Mundo y recién allí evaluar su futuro. El futbolista de 25 años tiene la intención de permanecer en Europa, pero si no aparece ningún pretendiente, ya sabe que River puede ofrecerle un contrato similar al que percibe en España.
¿Sueño o realidad?
Para el club de Núñez esta es la operación más importante de todas. Sobre todo considerando que Fiorentina ya le anunció a Gio Simeone que no lo venderá en este mercado de pases y porque Tigres está plantado en 18 millones de dólares como base para empezar a hablar por Correa. De estas dos grandes transferencias, la de Angelito promete tener, al menos, un capítulo más.
El Millonario no volvió a mover fichas y espera que las aguas se calmen luego de que el jugador no se presentara al primer día de pretemporada y que se generara un gran malestar en la dirigencia del club mexicano. La idea es volver a la carga y acercarse a la cifra pretendida: estiman que si se estiran hasta 15 o 16 millones, la compra podría concretarse.
Mientras aguarda por novedades en los casos Almada y Correa, River ya cerró las contrataciones de Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Lucas Beltrán, Giovanni González y Rafael Santos Borré.
Este último se sumará mañana a las prácticas con el resto del plantel, en el primer día del trabajo tras el regreso a Buenos Aires. Si estará disponible o no para el duelo de Copa Argentina ante Aldosivi dependerá de cómo maneje el club el cupo de extranjeros, que hoy lo tiene sobrepasado.
Sigue la pretemporada
River culminó con la etapa de preparación en Alicante, España, y ya está de vuelta en Buenos Aires. El plantel arribó este domingo al país y tendrá el lunes libre, para retomar los entrenamientos el martes con la novedad de la presencia de Rafael Santos Borré. Eduardo Coudet ya empieza a delinear el equipo que debutará ante Aldosivi, el próximo 17 de julio por Copa Argentina.
El Millonario viene de jornadas consecutivas de doble turno y de cerrar su estadía en Europa con el 2-2 amistoso ante Flamengo en Portugal.
Sin dejar una gran imagen, el equipo del Chacho solo tuvo una prueba formal y llegará a su primer partido oficial del semestre con poco rodaje y con solo algunas caras nuevas: Mauro Arambarri, Giovanni González y los regreso de Lucas Beltrán y el delantero colombiano proveniente de Inter.
En medio de un rearmado profundo del plantel, Coudet busca empezar a ensamblar a las nuevas piezas mientras aún espera por más novedades en el mercado de pases y por los regresos de Gonzalo Montiel, Nicolas Otamendi y Juan Fernando Quintero, cuya continuidad aún no está garantizada.
Las conclusiones del único amistoso disputado no fueron terminantes. Las dos mejores noticias son que Sebastián Driussi volvió a mostrarse efectivo para el gol y que Santiago Beltrán continúa en el gran nivel con el que terminó el semestre pasado. Además, Gio González tuvo un buen estreno y hubo algunas buenas sociedades en ataque, como en el segundo tanto.
Por lo demás, se vio un equipo algo falto de ritmo y superado por su rival, a pesar de la igualdad final. River retomará los entrenamientos este martes en River Camp y se enfocará en su debut en el semestre: el 17 de julio enfrentará a Aldosivi en Salta por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.
El estreno en el Torneo Clausura será el sábado 25, frente a Barracas Central, en el Monumental, mientras que aún no conoce su rival de octavos de final de Copa Sudamericana, que saldrá del cruce entre Caracas e Independiente Santa Fe.