El millonario quiere romper el mercado

El gran sueño de River: caído Simeone y estancado Correa, Almada es una chance posible

El Millonario ya sabe que Torino no deja salir a Gio y que Tigres está plantado en 18 millones de dólares para vender a Angelito. Así, la gran negociación que sigue en marcha es con Atlético de Madrid, que acepta transferir al ex-Vélez.