Problemas para "la Celeste"

Alarmas para Bielsa: se lesionó la figura de Uruguay y podría quedar afuera del Mundial

La figura del seleccionado charrúa abandonó el entrenamiento por un dolor en el gemelo. Si la lesión es un desgarro, la baja sería posible y podría ingresar un reemplazo antes del debut en la Copa del Mundo.