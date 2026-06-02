Giorgian De Arrascaeta abandonó el entrenamiento de la selección uruguaya tras sentir un fuerte dolor en uno de sus gemelos; una baja que encendieron las alarmas del cuerpo técnico de Bielsa a días del inicio del Mundial.
Alarmas para Bielsa: se lesionó la figura de Uruguay y podría quedar afuera del Mundial
La figura del seleccionado charrúa abandonó el entrenamiento por un dolor en el gemelo. Si la lesión es un desgarro, la baja sería posible y podría ingresar un reemplazo antes del debut en la Copa del Mundo.
El mediocampista del Flamengo recibió el alta tras una recuperación de cadera y una operación de clavícula hace un mes, por lo que su presencia en la lista de Bielsa fue posible luego de la evolución médica.
En la sesión en la que se produjo el episodio, Arrascaeta se llevó la mano al rostro y salió de la cancha con gestos de frustración; la selección de Uruguay ahora enfrenta la duda para confirmar la entidad de la lesión y el riesgo de que sea incompatible con el Mundial.
Si se confirma que la afección es muscular, es decir un desgarro, la baja de Arrascaeta sería una opción real y podría obligar a Uruguay a gestionar un reemplazo antes del debut en la competencia.
La reglamentación de la FIFA permite cambios en las listas definitivas por lesiones o enfermedades graves hasta 24 horas antes del debut de cada seleccionado, por lo que la situación de la figura uruguaya tiene un calendario ajustado de decisión.
Reacción del cuerpo técnico y del departamento médico
El cuerpo médico de la selección uruguaya ya trabaja sobre el caso de Arrascaeta y la urgencia generó movimiento en el plantel, donde la posible baja encendieron consultas sobre el alcance real del problema.
Ignacio Alonso explicó que el departamento médico está atento: "Hoy se sumó el caso de Giorgian, que tendría una afección de carácter muscular, pero resta todavía confirmar la entidad para saber cuán profundo es el tema", dijo Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
El directivo añadió que esperan con optimismo para que pueda estar, lo que refleja que la evaluación final marcará Si la duda para el Mundial se transforma en una baja definitiva o en una recuperación a tiempo para el arranque.
Plazos, reglamento y posible reemplazo de la figura
El calendario de la competición complica la definición: el Mundial comienza el 11 de junio y Uruguay debuta el lunes 15 frente a Arabia Saudita, por lo que cualquier decisión sobre la baja o el reemplazo debe ajustarse a los plazos establecidos por la FIFA.
En ese marco, la normativa vigente permite solicitar un reemplazo por lesión hasta 24 horas antes del debut del seleccionado, una vía que la selección uruguaya puede activar Si el diagnóstico confirma la gravedad y la imposibilidad de recuperación de Arrascaeta.
La posible baja de la figura genera además un interrogante táctico para Bielsa y su cuerpo técnico, que contaban con Arrascaeta tras su regreso a la convocatoria luego de las operaciones y de haber sumado minutos en entrenamientos y amistosos preparatorios.
De Arrascaeta acumula 59 partidos con la selección uruguaya, con 13 goles y siete asistencias; en Qatar 2022 marcó los dos tantos con los que Uruguay venció a Ghana por 2-0, datos que explican por qué la duda alrededor de su estado encendieron la preocupación en el entorno.
El futbolista llegó al torneo tras consagrarse en la Copa Libertadores con Flamengo y recibir el premio "Rey de América" del diario El País, un antecedente que subraya la relevancia deportiva de una eventual baja.
Por ahora, la expectativa institucional es la confirmación médica y la toma de decisiones en tiempo útil; la consecuencia humana y organizativa es clara: Si la lesión impide su participación, Uruguay deberá tramitar un reemplazo y reconfigurar la nómina para el arranque del torneo.