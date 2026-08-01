El Litoral en el GP de Hungría

Aston Martin encontró en Hungría el punto de partida que estaba buscando

El renovado AMR26 mostró una evolución concreta después del difícil paso por Spa. Fernando Alonso destacó el avance en clasificación y carrera, aunque el déficit de velocidad en las rectas continúa siendo el principal límite antes de la actualización de Honda.