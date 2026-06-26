Mercado de pases

Boca Juniors cerró la contratación del arquero mundialista Álvaro Montero

La dirigencia xeneize llegó a un acuerdo con Vélez para adquirir la ficha del futbolista de 31 años, quien firmará por cuatro temporadas. El jugador, actualmente abocado al Mundial 2026 con su selección, se sumará al plantel de Rodolfo Arruabarrena.