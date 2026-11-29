Una carrera que parecía destinada a George Russell terminó consagrando una vez más a Andrea Kimi Antonelli, mientras Franco Colapinto debió conformarse con el decimotercer puesto en el Gran Premio de Qatar, la penúltima cita del campeonato de Fórmula 1.
Ganó Antonelli aprovechando dificultades de Russell y Colapinto terminó 13° tras un error en boxes
El campeón del mundo consiguió su décima victoria de la temporada y encabezó otro doblete de Mercedes, con Piastri completando el podio. El argentino llegó por delante de Gasly, con una estrategia que lo llevó al sexto puesto y una mala parada en boxes que sepultó las posibilidades de sumar puntos del equipo Alpine.
El italiano, que ya había asegurado el título mundial en México, consiguió su décima victoria de la temporada con una ventaja de 31,476 segundos sobre su compañero de Mercedes. El australiano Oscar Piastri, con McLaren, completó el podio.
Max Verstappen y Lando Norris terminaron cuarto y quinto, respectivamente, mientras que los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc ocuparon las siguientes dos posiciones.
Una victoria que cambió de manos
Mercedes había monopolizado la primera fila de la grilla después de una clasificación en la que Russell superó a Antonelli por apenas 128 milésimas. El británico conservó el liderazgo en la largada, aunque debió defenderse de los intentos de su compañero durante las primeras vueltas.
La disputa motivó la intervención de Toto Wolff, quien pidió evitar un enfrentamiento que pudiera comprometer el resultado de ambos monoplazas.
Detrás, Piastri aprovechó una mala salida de Norris para instalarse en el tercer puesto, mientras Verstappen comenzaba a recuperar terreno.
Un incidente entre los Racing Bulls de Arvid Lindblad y Liam Lawson durante el primer giro tuvo consecuencias que excedieron la suerte de sus protagonistas. Lindblad atravesó la grava y destrozó un cartel indicador de frenado, cuyos restos quedaron esparcidos en el circuito.
La aparición del auto de seguridad virtual en la vuelta 11 provocó una primera serie de detenciones en boxes. Mercedes atendió consecutivamente a sus dos pilotos, una operación que dejó a Antonelli a casi nueve segundos de Russell.
Pero la ventaja comenzó a desvanecerse. El británico había recogido restos del cartel que quedaron atrapados en la parte inferior de su monoplaza, perjudicando su rendimiento aerodinámico.
Antonelli descontó progresivamente la diferencia y, durante la segunda secuencia de cambios de neumáticos, Mercedes debió dedicar tiempo adicional a retirar los elementos que afectaban el auto de Russell. El italiano tomó el control de la carrera y ya no lo abandonó.
Con el triunfo prácticamente asegurado, el campeón consultó por radio si debía devolverle la posición a su compañero. Mercedes le indicó que mantuviera el orden.
La apuesta de Colapinto que casi sale
El argentino había anticipado que tendría que arriesgar para recuperar posiciones desde el decimocuarto lugar de partida, en un circuito cuyas características expusieron las limitaciones aerodinámicas del Alpine.
“Nos falta downforce, eso lo sabemos desde siempre. Pero estamos un poco demasiado lejos de lo que esperábamos”, había explicado el sábado, como publicó El Litoral.
Colapinto y Sergio Pérez fueron los únicos pilotos que eligieron comenzar con neumáticos duros. La estrategia le permitió al pilarense prolongar su primera tanda mientras sus rivales ingresaban a boxes.
En la segunda vuelta ya marchaba duodécimo, por delante de Gasly, y llegó a ubicarse sexto en el giro 17. Buena parte de ese avance respondía a las detenciones de quienes habían largado con neumáticos medios.
La apuesta se encontró con un fuerte contratiempo en la vuelta 27. Un inconveniente con la rueda delantera izquierda demoró la primera parada del argentino durante 8,5 segundos, más de tres veces lo que suele demandar una operación normal.
Colapinto regresó a pista con otro juego de neumáticos duros, relegado al decimocuarto puesto y detrás de Gasly. Dos vueltas después recuperó la posición sobre el francés.
Alpine volvió a extender la segunda tanda del argentino, que alcanzó transitoriamente el noveno lugar antes de cumplir con su última detención. En la vuelta 48 montó neumáticos medios, esta vez con un cambio de 2,6 segundos, y regresó decimotercero.
La distancia respecto de los Audi y el Haas que tenía por delante, sumada a las pocas vueltas restantes, le impidió acercarse a la zona de puntos. Al menos consiguió conservar la ventaja sobre su compañero de equipo hasta la bandera a cuadros.
Las otras definiciones del campeonato
La victoria de Antonelli ratificó el dominio de Mercedes, que también había asegurado anticipadamente el campeonato de constructores en Brasil.
Verstappen, con su cuarto puesto, se garantizó el subcampeonato mundial de pilotos, mientras que Ferrari aseguró la segunda posición entre las escuderías gracias a los puntos obtenidos por Hamilton y Leclerc.
Isack Hadjar, Liam Lawson y Gabriel Bortoleto completaron los diez primeros lugares. Fernando Alonso, Lance Stroll y Arvid Lindblad fueron los tres pilotos que abandonaron.
Para Colapinto, que venía de igualar su mejor resultado en la categoría con el sexto puesto en Las Vegas, Qatar significó volver a quedarse fuera de los puntos. El argentino conserva las 35 unidades con las que llegó a Lusail y tendrá una última oportunidad para incrementar su cosecha el próximo domingo 6 de diciembre, cuando la temporada concluya en Abu Dabi.