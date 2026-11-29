GP de Qatar

Ganó Antonelli aprovechando dificultades de Russell y Colapinto terminó 13° tras un error en boxes

El campeón del mundo consiguió su décima victoria de la temporada y encabezó otro doblete de Mercedes, con Piastri completando el podio. El argentino llegó por delante de Gasly, con una estrategia que lo llevó al sexto puesto y una mala parada en boxes que sepultó las posibilidades de sumar puntos del equipo Alpine.