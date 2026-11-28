Steve Nielsen se quedó con dos datos del sábado en Qatar. Uno salió de la planilla de tiempos: Pierre Gasly clasificó 12° con 1:23.568 y Franco Colapinto quedó 14° con 1:23.659. El otro apareció cuando los dos pilotos se bajaron del Alpine. Separados por apenas 91 milésimas en la Q2, los dos describieron dificultades parecidas en Lusail.
"Acá no somos lo suficientemente rápidos" Alpine, ve una chance en los boxes de Qatar
El director de Alpine explicó dónde pierde tiempo el auto de Franco Colapinto y Pierre Gasly en Lusail. La degradación que vio en las tandas largas abre la posibilidad de que algunos pilotos hagan tres paradas o más.
"Terminar 12° y 14° en la clasificación nunca es lo que nos proponemos, pero las características de esta pista dejan al descubierto buena parte de las debilidades de nuestro auto. Nos cuesta en varios aspectos, sobre todo en las curvas largas de alta velocidad y en las zonas de tracción, dos características que se repiten en buena parte del circuito", explicó el director de Alpine.
En las curvas largas y rápidas, el piloto necesita que el auto mantenga el agarre mientras está en pleno apoyo. A la salida de una curva, la exigencia cambia. Si el auto tiene dificultades para traccionar, al piloto le cuesta aplicar temprano toda la potencia y cede tiempo en la aceleración. En Lusail, esos dos problemas aparecen una y otra vez a lo largo de la vuelta.
"Probamos muchos cambios de puesta a punto para intentar mejorar, pero sencillamente acá no somos lo suficientemente rápidos", reconoció Nielsen. La diferencia con Las Vegas, donde Colapinto terminó sexto, ayuda a entender el contraste. Las rectas largas y las curvas lentas del trazado estadounidense le sentaron mejor al Alpine que las secuencias rápidas de Qatar.
Lo que le dicen Gasly y Colapinto al equipo
Nielsen valoró cómo trabajaron los dos pilotos en una clasificación en la que Alpine quedó con ambos autos afuera de la Q3. "Los pilotos hicieron un gran trabajo, siguieron empujando y dieron todo. En la Q2 quedaron separados por menos de una décima. Los dos se encuentran con limitaciones parecidas y nos transmiten sensaciones similares".
La cercanía en los tiempos es un dato. Para el equipo, la coincidencia en las devoluciones sirve para orientar el desarrollo del auto de cara a la próxima temporada. "A largo plazo, eso nos marca algunos aspectos en los que podemos trabajar para tener un auto más equilibrado y más regular en circuitos de distintas características", agregó Nielsen.
La degradación puede llevar a una tercera parada
"Mañana puede ser una carrera muy interesante, sobre todo por el comportamiento de los neumáticos. Hasta ahora vimos mucha degradación en todos los equipos cuando giraron con mucha carga de combustible", señaló el director de Alpine.
Con dos paradas como mínimo y un límite de vueltas por tanda, la incógnita es cuánto ritmo podrá sostener cada piloto antes de volver a boxes. Estirar una tanda tiene sentido mientras los tiempos se mantengan. Si el desgaste empieza a costar demasiado por vuelta, una parada extra puede compensar el tiempo que se pierde en el ingreso a boxes.
"Para algunos, bien podría ser una carrera de tres paradas o incluso más. Ojalá podamos mantenernos en la pelea y aprovechar cualquier contratiempo de quienes están por delante", cerró Nielsen.
Para Gasly y Colapinto, la oportunidad pasa por seguir cerca de los autos que tienen adelante y aprovechar el momento en que alguno empiece a perder ritmo o tenga que adelantar su parada.