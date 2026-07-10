La Copa del Mundo 2026 continuará este viernes 10 de julio de 2026 con una programación que da continuidad a los cuartos de final de la competencia. La jornada tendrá solamente un encuentro, ya con sólo siete equipos en camino por el título.
Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este viernes 10 de julio
Con uno de los clasificados a semifinales ya definido, continúa la tercera de las instancias de mano a mano.
Este viernes tendrá la definición de una de las llaves de semifinales del torneo, la cual se llevará a cabo el martes 14 de julio en el Dallas Stadium de Estados Unidos
Cronograma
16.00: España vs. Bélgica (Paramount+, DSports)
Cuántos partidos quedan
Contando el juego de este viernes, aún restan tres duelos de cuartos de final, los dos de semis, el tercer puesto y la final, siendo un total de siete. La Selección Argentina de fútbol jugará este sábado desde las 22, hora argentina, ante Suiza por los cuartos de final.
Ya jugados 97 de los 104 partidos previstos, quedan sólo 7 equipos en carrera por el campeonato.
La final está prevista para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos. El duelo por el tercer puesto será el 18 de julio en Miami.