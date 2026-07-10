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Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
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Cuartos de final

Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este viernes 10 de julio

Con uno de los clasificados a semifinales ya definido, continúa la tercera de las instancias de mano a mano.

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La Copa del Mundo 2026 continuará este viernes 10 de julio de 2026 con una programación que da continuidad a los cuartos de final de la competencia. La jornada tendrá solamente un encuentro, ya con sólo siete equipos en camino por el título.

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Este viernes tendrá la definición de una de las llaves de semifinales del torneo, la cual se llevará a cabo el martes 14 de julio en el Dallas Stadium de Estados Unidos

Cronograma

16.00: España vs. Bélgica (Paramount+, DSports)

Cargando llave del Mundial...

Cuántos partidos quedan

Contando el juego de este viernes, aún restan tres duelos de cuartos de final, los dos de semis, el tercer puesto y la final, siendo un total de siete. La Selección Argentina de fútbol jugará este sábado desde las 22, hora argentina, ante Suiza por los cuartos de final.

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Ya jugados 97 de los 104 partidos previstos, quedan sólo 7 equipos en carrera por el campeonato.

La final está prevista para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos. El duelo por el tercer puesto será el 18 de julio en Miami.

A general view of MetLife Stadium, temporarily renamed New York New Jersey Stadium, which will host 8 FIFA World Cup 2026 matches, including the World Cup Final, in East Rutherford, New Jersey, U.S., June 1, 2026. REUTERS/Mike Segar REFILE- ADDING INFORMATION "TEMPORARILY RENAMED NEW YORK NEW JERSEY STADIUM"MetLife Stadium, renombrado New York New Jersey Stadium. Crédito: REUTERS/Mike Segar
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