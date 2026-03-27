El domingo desde las 8 de la mañana

Se pone en marcha la Copa Santa Fe de pesca deportiva en la Costanera Oeste

Con más de 225 inscriptos de todos los puntos de la provincia, se disputará en la capital provincial la primera de las 5 fechas que conforman esta primera experiencia de la disciplina en el certamen. Se competirá por equipos y en 3 modalidades de pesca diferente. La Copa será clasificatoria para el campeonato nacional de la temporada 2027.