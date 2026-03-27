Se pone en marcha la Copa Santa Fe de pesca deportiva en la Costanera Oeste
Con más de 225 inscriptos de todos los puntos de la provincia, se disputará en la capital provincial la primera de las 5 fechas que conforman esta primera experiencia de la disciplina en el certamen. Se competirá por equipos y en 3 modalidades de pesca diferente. La Copa será clasificatoria para el campeonato nacional de la temporada 2027.
226 pescadores participarán de la primera fecha en la Costanera Oeste.
Siendo una de las 3 disciplinas que se suman al calendario de competencias que presenta la Copa Santa Fe en esta temporada 2026, la pesca deportiva estará desarrollando la primera de las 5 fechas que componen el certamen en la mañana del próximo domingo 29 de marzo.
En el escenario natural de la Costanera Oeste de la ciudad de Santa Fe, se darán cita más de 220 pescadores de los distintos puntos del territorio provincial para iniciar con un torneo que además entregará los boletos para la edición 2027 del Campeonato Nacional de la especialidad.
Desde las 8 de la mañana y hasta el mediodía, los inscriptos participarán de la competencia por equipos en la modalidad de caña libre y en 3 categorías diferentes que varían según la normativa que fiscaliza la Federación Santafesina de Pesca Deportiva. En la continuidad del certamen, la segunda fecha está prevista para el próximo domingo 26 de abril en la sede del Club Náutico de Reconquista.
La Costanera Oeste, sede del inicio de la Copa Santa Fe de pesca. Crédito: Fernando Nicola
Según lo estipulado desde la organización, la tercera fecha se realizará el 31 de mayo, la cuarta el 19 de julio y la quinta y última el 13 de septiembre. En estos últimos 3 casos resta definir el lugar de realización pero sería en Rosario, Helvecia y una más en la capital provincial.
En caso de reprogramarse alguna de las jornadas por las cuestiones climáticas, se llevarán adelante el 25 de octubre y el 15 de noviembre respectivamente.
En las horas previas a la concreción de esta primera fecha del certamen de pesca deportiva, el presidente de la Federación Santafesina de Pesca Deportiva, Alberto Gálvez, compartió sus sensaciones de un hecho que marca un hito para la disciplina a nivel provincial.
Al respecto, el dirigente comentó: “estamos orgullosos y emocionados por poder participar de la Copa Santa Fe. Es la primera vez que la pesca deportiva ingresa a una competencia de este tipo y realmente estamos ansiosos por arrancar el domingo".
"En esta primera edición el certamen va a comprender un total de cinco fechas a lo largo del año y la primera se va a hacer el domingo en la Costanera Oeste de la ciudad de Santa Fe a partir de las 8 de la mañana", indicó.
"La idea de la organización es llevar a cabo una serie de fechas a lo largo del año en distintos puntos de la provincia. Además de la capital vamos a estar en Reconquista, en Rosario, seguramente en Helvecia y probablemente tengamos una fecha más acá en la ciudad de Santa Fe”, agregó.
Consultado por la manera en la que se desarrolla la competencia, Gálvez explicó que “la modalidad es la de caña libre por especies, eso significa que se pueden utilizar cañas sin límite en cuanto a su tamaño o a su largo ni en lo que es líneas o riles. Cada pescador va a poder capturar distintas especies dentro de las que figuran como permitidas en la Ley de Pesca de la Provincia de Santa Fe".
"Como sucede con el atletismo, la pesca tiene diversas modalidades. Tenemos una mano, tenemos caña libre y tenemos caña libre por especies y la idea es competir en cada una de ellas a lo largo de la Copa”, agregó.
En cuanto a la trascendencia que esta incorporación a la Copa Santa Fe tendrá para los pescadores santafesinos en términos deportivos, el referente de la Federación Provincial comentó que “todos los años la Confederación Argentina de Pesca, de la cual también soy presidente, hace un campeonato nacional y nuestros representantes clasifican a partir del ranking de la temporada anterior".
"Este año el nacional es en Mendoza y los representantes santafesinos son los mejores del año 2025. El año que viene el certamen argentino se va a hacer seguramente en Buenos Aires y los clasificados van a salir precisamente de esta Copa Santa Fe” señaló el dirigente.
En otro tramo de la charla, y consultado por la actividad prevista para el domingo, Alberto Gálvez reveló: “Estamos ya superando los 226 inscritos y la verdad que es un número récord. Todos los años venimos creciendo en convocatoria y superando el registro anterior".
"El año pasado tuvimos 210 aproximadamente y ya estamos por encima de ese número para la primera fecha del año así que estamos muy contentos con esto. Están llegando a la ciudad de Santa Fe equipos de pesca de todos los puntos de la provincia que van hacer que la competencia tenga un alto nivel”, agregó.
En este sentido, y haciendo extensiva la invitación a todos los vecinos de Santa Fe y del resto de las localidades aledañas que quieran disfrutar de la jornada, desde la Federación de Pesca Deportiva señalaron que “seguramente va a ser un domingo muy colorido en la Costanera, con toda la gente que habitualmente pasea por ahí con su mate en mano".
La Copa continuará el 26 de abril en Reconquista.
"Los invitamos a que se acerquen, el torneo se va a hacer desde la zona del balcón de la Costanera Oeste y el público va a poder disfrutarlo desde arriba. Va a estar abierta la posibilidad de intercambiar charlas y sacarse dudas con todos los pescadores que vengan y con los capitanes de cada uno de los equipos”, completó.
En el final, y ante la consulta sobre lo que representa para su especialidad el haber accedido al calendario del campeonato que reúne lo más selecto del deporte a nivel provincial, Alberto Gálvez concluyó: “Para nosotros como Federación es un orgullo realmente enorme haber posicionado nuestro deporte dentro de las 14 disciplinas que fueron elegidas para formar parte de la Copa Santa Fe".
"Es posicionar nuestra actividad en el escalón más alto que tiene el deporte en la provincia de Santa Fe. Desde nuestro lugar queremos agradecer tanto a la Secretaría de Deportes de la Provincia como a la Lotería de Santa Fe y a todos aquellos que han trabajado y que apoyado para que la pesca deportiva esté hoy formando parte de este emprendimiento que es la Copa Santa Fe”, señaló.