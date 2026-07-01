Luego del emotivo triunfo de Argentino de Rosario sobre Unión de Arroyo Seco mediante la tanda de penales, desde El Litoral dialogamos en exclusiva con Fabricio Manduca, el golero del conjunto de la dupla Moreira – Ríos, quien brindó sus sensaciones tras el pase a octavos de final de la Copa Santa Fe de fútbol masculino.
Fabricio Manduca, el héroe de Argentino de Rosario: "Queremos repetir el título de 2022"
El arquero del Salaíto detuvo un penal clave en la definición por los 12 pasos. "Este grupo tiene hambre de gloria" dijo el arquero tras eliminar a Unión Arroyo Seco en una serie muy pareja por la tercera fase de la Copa Santa Fe.
Al respecto, Manduca expresó: “Estoy muy contento, el grupo se lo merece, hoy demostramos que podemos. Jugamos ayer y hoy con las mismas ganas, de la misma manera. Este grupo se mata entrenando y tiene mucha hambre de gloria, quedó reflejado en la cancha”.
Tras consultarle por la dificultad extra de disputar dos partidos en 24 horas, el guardameta afirmó: “Veníamos de disputar 90 minutos en Buenos Aires con viaje incluido el día anterior, hoy jugamos con el cansancio acumulado. Después tuvimos uno menos con la expulsión, pero se dio de esta forma y fue más lindo todavía”.
Finalmente, acerca de los penales y los objetivos a futuro, el arquero sostuvo: “Viví muy tranquilo la tanda, gracias a Dios pude atajar uno aportando mi granito de arena para el grupo. Aspiramos a repetir el logro de 2022, tenemos mucho huevo y corazón”.
En la próxima fase, el salaíto tendrá un exigente desafío enfrentándose con Rosario Central por un lugar en cuartos de final. Si bien el canalla presentará su formación de reserva, será sin dudas un duro escollo para el salaíto en el camino a repetir la coronación en Copa Santa Fe que protagonizó en Rafaela en la temporada 2022.