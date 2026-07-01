En octavos va con Central

Fabricio Manduca, el héroe de Argentino de Rosario: "Queremos repetir el título de 2022"

El arquero del Salaíto detuvo un penal clave en la definición por los 12 pasos. "Este grupo tiene hambre de gloria" dijo el arquero tras eliminar a Unión Arroyo Seco en una serie muy pareja por la tercera fase de la Copa Santa Fe.