Tras 3 años en el club

Edinson Cavani rescindió su contrato y dejó de ser jugador de Boca

Al uruguayo le quedaban 6 meses de contrat pero de mutuo acuerdo entre el jugador y el club decidieron cerrar un ciclo y cortar el vínculo. El experimentado jugador, que llegó al fútbol argentino a mediados de 2023 como una de las mejores incorporaciones de la historia, se marcha con más pena que gloria: disputó 81 partidos, convirtió 28 goles, aportó 12 asistencias, completó apenas 27 encuentros.