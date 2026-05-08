Fórmula 1

Alpine da marcha atrás con su revolucionario alerón y vuelve al concepto clásico de DRS

La escudería Alpine F1 Team sorprendió en el Gran Premio de Miami al abandonar el innovador sistema de alerón trasero que había presentado en la pretemporada y regresar a una configuración más cercana al tradicional DRS. El cambio formó parte de un amplio paquete de actualizaciones técnicas que también incluyó mejoras aerodinámicas, un nuevo sistema inspirado en Ferrari y un chasis aligerado utilizado por Franco Colapinto.