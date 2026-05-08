Durante los ensayos de pretemporada realizados en Barcelona, Alpine F1 Team
Alpine da marcha atrás con su revolucionario alerón y vuelve al concepto clásico de DRS
La escudería Alpine F1 Team sorprendió en el Gran Premio de Miami al abandonar el innovador sistema de alerón trasero que había presentado en la pretemporada y regresar a una configuración más cercana al tradicional DRS. El cambio formó parte de un amplio paquete de actualizaciones técnicas que también incluyó mejoras aerodinámicas, un nuevo sistema inspirado en Ferrari y un chasis aligerado utilizado por Franco Colapinto.
había captado la atención del paddock con una innovadora solución aerodinámica para su alerón trasero.
A diferencia de los sistemas convencionales utilizados hasta 2025, el diseño desarrollado por la escudería francesa permitía que el flap móvil descendiera hacia abajo al activarse, acercándose casi a una posición horizontal. El mecanismo funcionaba empujando el elemento móvil en lugar de elevarlo, como ocurre con el DRS tradicional.
La idea aprovechaba la mayor libertad técnica habilitada por el reglamento 2026, que flexibilizó varias restricciones vinculadas a la apertura de los alerones para reducir la resistencia aerodinámica y estimular la innovación.
Sin embargo, tras las primeras competencias de la temporada, Alpine decidió modificar el concepto y volver a un esquema más clásico. En la nueva versión presentada en Miami, el flap vuelve a elevarse hacia arriba durante la apertura, aunque manteniendo ciertas libertades aerodinámicas permitidas por la normativa actual.
Un paquete técnico clave presentado en Miami
El rediseño del alerón trasero fue una de las principales novedades que Alpine llevó al Gran Premio de Miami, aunque no fue la única.
La escudería también presentó una réplica del sistema FTM desarrollado originalmente por Ferrari
, aunque con una configuración más compleja respecto de otras interpretaciones vistas en la parrilla.
Según trascendió, ambos sistemas podrían trabajar de manera complementaria para optimizar el comportamiento aerodinámico del monoplaza.
El nuevo alerón llegó a Florida en condiciones contrarreloj. Alpine logró fabricar solamente una unidad para el fin de semana y debió acelerar el cronograma previsto originalmente para el Gran Premio de Canadá.
La cancelación de las carreras en Bahréin y Arabia Saudita permitió reorganizar prioridades dentro de la fábrica de Enstone y adelantar el desarrollo de las piezas.
El componente fue montado exclusivamente en el auto de Pierre Gasly, mientras que Franco Colapinto debió competir utilizando la especificación anterior.
Colapinto estrenó un chasis más liviano
Además del trabajo realizado sobre el alerón y los sistemas aerodinámicos, Alpine introdujo modificaciones en la suspensión trasera, la zona delantera del auto y un nuevo chasis aligerado.
El principal beneficiado por esta última mejora fue Franco Colapinto, quien hasta ahora utilizaba la primera versión del monocasco, considerada más pesada.
El nuevo chasis había sido trasladado inicialmente como pieza de reserva y fue terminado posteriormente para utilizarse durante una jornada de filming day en Silverstone Circuit antes de Miami.
Desde Alpine destacaron que el auto ya se encontraba muy cerca del peso mínimo reglamentario desde el inicio de la temporada, reflejando el fuerte enfoque de desarrollo que el equipo decidió implementar tras relegar parte del proyecto 2025 para concentrar recursos en el reglamento 2026.
El director deportivo de la escudería, Steve Nielsen, aseguró que las mejoras introducidas “han garantizado un paso adelante”, aunque reconoció que varios equipos rivales también evolucionaron considerablemente.
“Ferrari y McLaren han traído una enorme cantidad de actualizaciones. Nosotros estamos satisfechos con lo incorporado y seguiremos evolucionando el coche durante toda la temporada”, afirmó el dirigente.