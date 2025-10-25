#HOY:

Franco Colapinto finalizó 19º en la tercera prueba del Gran Premio de México

El argentino de Alpine se ubicó por detrás de su compañero Gasly. La mejor vuelta fue para Lando Norris de McLaren.

Franco Colapinto. Crédito: REUTERS/Henry RomeroFranco Colapinto. Crédito: REUTERS/Henry Romero
 18:38
Por: 

El argentino Franco Colapinto finalizó 19º este sábado por la tarde en la tercera sesión de prueba del Gran Premio de México de la Fórmula 1.

Mirá tambiénColapinto fue 18° en el segundo ensayo del GP de México y otra vez superó a Gasly

El piloto de la escudería Alpine se ubicó por detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la ciudad de México.

Formula One F1 - Mexico Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - October 25, 2025 Alpine's Franco Colapinto arrives ahead of practice REUTERS/Henry RomeroFranco Colapinto. Crédito: REUTERS/Henry Romero

La mejor vuelta quedó en manos del británico Lando Norris de McLaren. El segundo lugar fue para otro británico, Lewis Hamilton de Ferrari, mientras que el tercero en la grilla será George Russell de Mercedes, también británico.

Cómo sigue el fin de semana

Sábado 25 de octubre

Clasificación: 18 a 19 horas

Domingo 26 de octubre

Carrera: 17 horas

El Autódromo

El Autódromo Hermanos Rodríguez se encuentra al este de la capital de México, actualmente llamada Ciudad de México está a 2.250 metros sobre el nivel del mar y tiene una longitud de 4.304 kilómetros. Tiene 17 curvas (7 a izquierdas, 10 a derechas), en la que el acelerador se pisa a fondo durante más o menos el 54 % de la vuelta.

Mirá tambiénGP de México: Franco Colapinto terminó 9º en la primera Práctica Libre

La pista se fundó en 1959 y entró por primera vez en el calendario de F1 en 1963. Salió de la Fórmula 1 tras la edición de 1992, pero volvió a lo grande en 2015 con un diseño diferente, ya sin la famosa curva peraltada del circuito histórico.

Formula One F1 - Mexico Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - October 25, 2025 Alpine's Franco Colapinto during practice REUTERS/Eloisa SanchezFranco Colapinto. Crédito: REUTERS

La carrera del GP de Ciudad de México 2025 de F1 será a 71 vueltas al Autódromo Hermanos Rodríguez, y como tiene una longitud de 4.304 kilómetros, los pilotos completarán 305,584 kilómetros en carrera.

