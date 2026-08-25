Histórico golpe en el Ajedrez

Faustino Oro le ganó una partida a Magnus Carlsen en un match de vértigo

El prodigio de 12 años acorraló al número uno del mundo durante un cruce a ocho juegos en Chess.com. Aunque el noruego se llevó el match por 4 a 1, el joven talento firmó un triunfo que ratifica su lugar entre la élite.