Se suspenden los GP de Bahréin y Arabia Saudita: Colapinto se queda sin carreras en abril

La Fórmula 1 confirmó que los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita no se disputarán en abril debido a la situación en Medio Oriente. La decisión impacta de lleno en el calendario 2026 y deja a la categoría sin actividad durante ese mes.
La Fórmula 1 confirmó que los GP de Bahréin y Arabia Saudita no se correrán en abril por la situación en Medio Oriente. No habrá carreras sustitutas y también se reprograman F2, F3 y F1 Academy. Colapinto pierde dos fechas clave.
La Fórmula 1 confirmó que los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita no se disputarán en abril debido a la situación en Medio Oriente. La decisión impacta de lleno en el calendario 2026 y deja a la categoría sin actividad durante ese mes.
En el caso de Franco Colapinto, la novedad significa quedarse sin dos fines de semana de carrera en su primera temporada completa como piloto titular. El argentino, que viene de iniciar el año con Alpine, perderá dos oportunidades de sumar kilometraje y ritmo en la parte inicial del campeonato.
Según el anuncio difundido por la organización, los eventos de Bahréin y Arabia Saudita “no tendrán lugar en abril” y, pese a que se analizaron alternativas, finalmente no se programarán carreras sustitutas en esas fechas.
La medida no afecta solo a la Fórmula 1: las rondas de FIA Fórmula 2, FIA Fórmula 3 y F1 Academy previstas para esos mismos fines de semana tampoco se disputarán en el plazo original.
Con esta modificación, el calendario queda con un parate extendido entre el GP de Japón, pautado para fines de marzo, y el GP de Miami, en la primera semana de mayo, según el esquema de fechas que manejan los medios especializados.
Para Colapinto, que transita el arranque de su año con un auto nuevo y un equipo que busca consolidarse en la zona media, el recorte de dos carreras implica menos puntos en juego y menos margen para ajustar rendimiento en competencia real.
En el plano operativo, también se reordena el trabajo de las escuderías: el parate abre una ventana más larga para desarrollo, simulador y preparación logística antes del regreso del calendario en América.
La Fórmula 1 indicó que la decisión fue tomada en consulta con el grupo comercial, promotores locales y miembros regionales, en el marco de evaluaciones de seguridad vinculadas al contexto.
El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, publicó un mensaje centrado en la seguridad de la comunidad del automovilismo. Señaló que la federación “siempre pondrá primero” el bienestar de colegas y participantes.
En el mismo texto, el dirigente agradeció a autoridades y entidades vinculadas a Bahréin y Arabia Saudita, además de los clubes miembros y circuitos involucrados, por el “enfoque colaborativo” con el que se adoptó la medida.
El CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, calificó la decisión como “difícil” y explicó que se adoptó por el contexto regional. También agradeció a la FIA y a los promotores por el acompañamiento y la coordinación.
Desde Bahréin, el CEO del Bahrain International Circuit, Sheikh Salman bin Isa Al Khalifa, expresó su respaldo a la determinación y agradeció a la F1 y a la FIA por el trabajo conjunto, además de mencionar los mensajes de apoyo recibidos.
En Arabia Saudita, el presidente de la Saudi Automobile and Motorcycle Federation y del Saudi Motorsport Company, el príncipe Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, indicó que respetan la decisión sobre el calendario y que continúan en coordinación con la Fórmula 1.