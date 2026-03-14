Fórmula 1

Se suspenden los GP de Bahréin y Arabia Saudita: Colapinto se queda sin carreras en abril

La Fórmula 1 confirmó que los GP de Bahréin y Arabia Saudita no se correrán en abril por la situación en Medio Oriente. No habrá carreras sustitutas y también se reprograman F2, F3 y F1 Academy. Colapinto pierde dos fechas clave.