La bandera a cuadros aparecerá un poco antes en la Fórmula 1. Desde la temporada 2027, la distancia habitual de los Grandes Premios se reducirá de 305 a 290 kilómetros, lo que representará entre dos y tres vueltas menos según la extensión de cada circuito.
La Fórmula 1 acortará sus carreras desde 2027: habrá menos vueltas en cada Gran Premio
La distancia habitual pasará de 305 a 290 kilómetros como parte de la adaptación a las nuevas unidades de potencia. También cambiarán las reglas para las competencias interrumpidas por lluvia.
La modificación fue aprobada durante la tercera reunión de la Comisión de Fórmula 1 de 2026, realizada este lunes en las oficinas de la FIA en Londres. El encuentro estuvo encabezado por Nikolas Tombazis, director de Monoplazas de la Federación Internacional del Automóvil, y Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la FOM.
La reducción no apunta solamente a modificar la duración del espectáculo. La decisión está relacionada con los ajustes que se introducirán en 2027 en el flujo de combustible de las unidades de potencia.
Una solución para evitar cambios costosos
Las modificaciones previstas para los motores alterarán la relación entre la parte térmica y el sistema eléctrico. Para mantener los actuales 305 kilómetros, los equipos debían analizar depósitos de mayor capacidad y posibles cambios en el diseño de los chasis.
Reducir la distancia apareció como una alternativa para adaptar los monoplazas sin obligar a las escuderías a encarar modificaciones más profundas y costosas. Para el público, el resultado será una diferencia relativamente pequeña: las carreras tendrán alrededor de 15 kilómetros menos.
El número exacto de vueltas que se eliminará dependerá de cada escenario. En la mayoría de los Grandes Premios, la reducción será de dos o tres giros.
Más margen ante la lluvia y las banderas rojas
La Comisión también revisó las reglas para las competencias interrumpidas por la lluvia, accidentes u otros factores.
Actualmente, un Gran Premio no puede extenderse durante más de tres horas desde su largada, incluyendo el tiempo transcurrido durante las interrupciones. Ese límite desaparecerá en 2027 y será reemplazado por una hora de cierre estricta para toda la actividad de carrera.
Sin embargo, se mantendrá el máximo de dos horas de competencia efectiva en pista. El cambio busca ofrecer un margen mayor para reanudar una prueba después de una bandera roja y aumentar las posibilidades de completar la distancia prevista.
También habrá más flexibilidad para prolongar las prácticas libres cuando una interrupción impida aprovechar normalmente el tiempo de la sesión.
Otro de los cambios alcanzará a las cajas de cambios. Después de consultar con los fabricantes y recibir la recomendación del Comité Asesor Deportivo, se acordó eliminar su homologación para 2027. Esto permitirá que los proveedores tengan mayor libertad para continuar con su desarrollo durante la temporada.
La reunión también dejó pequeños ajustes en los reglamentos Deportivo y Financiero de 2026, además de modificaciones menores e