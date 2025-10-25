Franco Colapinto clasificó 20º para la carrera del Gran Premio de México

El argentino Franco Colapinto finalizó 20º este sábado por la tarde en la prueba de clasificación principal del Gran Premio de México de la Fórmula 1.
El argentino de Alpine se ubicó por detrás de su compañero Gasly, quien quedó 18º. La pole fue para Lando Norris de McLaren.
El piloto de la escudería Alpine se ubicó por detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien saldrá 18º este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la ciudad de México.
La pole position quedó en manos del británico Lando Norris de McLaren. El segundo lugar fue para el monegasco Charles Leclerc de Ferrari, mientras que el tercero en la grilla será otro británico, Lewis Hamilton de Ferrari.
Este domingo, la carrera se disputará desde las 17, hora argentina, con transmisión de Fox Sports, y en streaming por Disney+, además de la plataforma de la Fórmula 1.
El Autódromo Hermanos Rodríguez se encuentra al este de la capital de México, actualmente llamada Ciudad de México está a 2.250 metros sobre el nivel del mar y tiene una longitud de 4.304 kilómetros. Tiene 17 curvas (7 a izquierdas, 10 a derechas), en la que el acelerador se pisa a fondo durante más o menos el 54 % de la vuelta.
La pista se fundó en 1959 y entró por primera vez en el calendario de F1 en 1963. Salió de la Fórmula 1 tras la edición de 1992, pero volvió a lo grande en 2015 con un diseño diferente, ya sin la famosa curva peraltada del circuito histórico.
La carrera del GP de Ciudad de México 2025 de F1 será a 71 vueltas al Autódromo Hermanos Rodríguez, y como tiene una longitud de 4.304 kilómetros, los pilotos completarán 305,584 kilómetros en carrera.
