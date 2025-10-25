#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Elecciones 2025
Unión
Colón
Premios El Brigadier
Fórmula 1

Franco Colapinto clasificó 20º para la carrera del Gran Premio de México

El argentino de Alpine se ubicó por detrás de su compañero Gasly, quien quedó 18º. La pole fue para Lando Norris de McLaren.

Franco Colapinto. Crédito: REUTERS/Henry RomeroFranco Colapinto. Crédito: REUTERS/Henry Romero
 21:26
 / 
Por: 

El argentino Franco Colapinto finalizó 20º este sábado por la tarde en la prueba de clasificación principal del Gran Premio de México de la Fórmula 1.

Mirá tambiénFranco Colapinto finalizó 19º en la tercera prueba del Gran Premio de México

El piloto de la escudería Alpine se ubicó por detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien saldrá 18º este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la ciudad de México.

Formula One F1 - Mexico Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - October 25, 2025 McLaren's Lando Norris in action during qualifying REUTERS/Eloisa SanchezLando Norris. Crédito: REUTERS/Eloisa Sanchez

La pole position quedó en manos del británico Lando Norris de McLaren. El segundo lugar fue para el monegasco Charles Leclerc de Ferrari, mientras que el tercero en la grilla será otro británico, Lewis Hamilton de Ferrari.

Cuándo se corre la carrera

Este domingo, la carrera se disputará desde las 17, hora argentina, con transmisión de Fox Sports, y en streaming por Disney+, además de la plataforma de la Fórmula 1.

Formula One F1 - Mexico Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - October 25, 2025 Alpine's Franco Colapinto arrives ahead of practice REUTERS/Henry RomeroFranco Colapinto. Crédito: REUTERS/Henry Romero

El Autódromo

El Autódromo Hermanos Rodríguez se encuentra al este de la capital de México, actualmente llamada Ciudad de México está a 2.250 metros sobre el nivel del mar y tiene una longitud de 4.304 kilómetros. Tiene 17 curvas (7 a izquierdas, 10 a derechas), en la que el acelerador se pisa a fondo durante más o menos el 54 % de la vuelta.

Mirá tambiénColapinto fue 18° en el segundo ensayo del GP de México y otra vez superó a Gasly

La pista se fundó en 1959 y entró por primera vez en el calendario de F1 en 1963. Salió de la Fórmula 1 tras la edición de 1992, pero volvió a lo grande en 2015 con un diseño diferente, ya sin la famosa curva peraltada del circuito histórico.

Formula One F1 - Mexico Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - October 24, 2025 Alpine's Pierre Gasly during practice REUTERS/Raquel CunhaPierre Gasly. Crédito: REUTERS/Raquel Cunha

La carrera del GP de Ciudad de México 2025 de F1 será a 71 vueltas al Autódromo Hermanos Rodríguez, y como tiene una longitud de 4.304 kilómetros, los pilotos completarán 305,584 kilómetros en carrera.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Franco Colapinto
Alpine
Automovilismo
Fórmula 1
México

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro