Franco Colapinto llegó al Gran Premio de los Países Bajos con la expectativa de que Alpine consiga recuperar el terreno perdido en la zona media de la Fórmula 1. Sin embargo, sus declaraciones de este jueves dejaron una señal importante: el argentino todavía espera contar con las nuevas piezas preparadas por el equipo.
Colapinto comenzará en desventaja en Zandvoort: las mejoras estarán en el Alpine de Gasly
El argentino confirmó que no contará con los nuevos elementos que utilizará su compañero en el Gran Premio de los Países Bajos. El antecedente de Miami mostró cuánto puede cambiar su rendimiento cuando recibe un paquete completo y un chasis actualizado.
“Hicimos mucho trabajo para intentar mejorar el auto. En la fábrica también realizaron un gran esfuerzo para hacerlo más rápido y llevar nuevas piezas”, explicó Colapinto en Zandvoort.
Luego agregó una frase que permite entender que el proceso todavía no está completo de su lado del garaje: “Todos estamos empujando muy fuerte para intentar encontrar más ritmo en el Alpine y creo que lo vamos a conseguir. Esperamos recibir algunas actualizaciones y, ojalá, aumentar un poco el ritmo”.
Las palabras del argentino aparecen en momentos en que Pierre Gasly se prepara para evaluar las evoluciones anunciadas por Alpine. Antes del receso, el director general Steve Nielsen había anticipado la llegada de “componentes aerodinámicos nuevos bastante importantes”, mientras que el francés consideró que ese paquete sería “crítico” para no seguir perdiendo terreno.
No es un detalle para Colapinto
La posible diferencia entre los autos será uno de los puntos que deberán observarse desde la única práctica libre del viernes. Alpine todavía no detalló públicamente cuáles son las piezas destinadas a cada piloto ni confirmó si ambos tendrán la misma configuración durante todo el fin de semana.
Por eso, no corresponde presentar la situación como un trato deliberadamente desigual. Pero tampoco puede minimizarse: si Gasly dispone primero del paquete completo y Colapinto continúa esperando algunos elementos, cualquier comparación entre sus tiempos deberá contemplar qué especificación utiliza cada uno.
La propia Alpine había reconocido en abril que, durante una temporada marcada por la carrera de desarrollo, podían existir fines de semana en los que las actualizaciones llegaran primero a uno de los dos autos. El equipo prometió comunicar esas situaciones con transparencia y trasladar las novedades a ambos monoplazas cuando fuera posible.
Miami, la referencia más clara
Colapinto ya comprobó esta temporada cuánto puede cambiar su rendimiento cuando recibe un conjunto actualizado. Durante las tres primeras carreras no lograba comprender por qué perdía tiempo frente a Gasly, pese a sentirse cómodo al volante.
La respuesta comenzó a aparecer en Miami. Alpine le entregó un chasis nuevo y más liviano junto con un paquete de evoluciones. “Cuando pusimos todo el conjunto, todo mejoró”, explicó tiempo después el argentino.
El resultado fue inmediato: alcanzó la Q3, se clasificó octavo por delante de Gasly y terminó séptimo, logrando su mejor actuación en la Fórmula 1. Desde aquella carrera también consiguió acercarse de manera más constante a su compañero.
Ese antecedente vuelve particularmente importante lo que ocurra en Zandvoort. No permite afirmar que una pieza por sí sola transformará el rendimiento, pero demuestra que disponer del paquete completo puede modificar tanto el equilibrio del auto como la confianza del piloto.
Apenas una hora para probar
El formato Sprint agrega una dificultad. Alpine tendrá solamente una práctica libre para comprobar el funcionamiento de las nuevas piezas y encontrar una puesta a punto antes de la primera clasificación.
Mientras Gasly deberá evaluar el esperado paquete, Colapinto tendrá que trabajar con los elementos disponibles y aguardar la confirmación de las actualizaciones que mencionó este jueves. Todo sucederá en un circuito corto, veloz y estrecho, donde la confianza resulta fundamental.
Alpine necesita dar un paso porque Racing Bulls y Audi avanzaron durante las últimas fechas, mientras Aston Martin también mostró una importante recuperación. El equipo francés, en cambio, no introducía una evolución de magnitud desde Miami.
Colapinto mantiene una mirada optimista sobre el trabajo realizado en Enstone. Confía en que el auto mejorará, pero su mensaje también expone una realidad: el salto técnico que Alpine necesita todavía no parece haber llegado de la misma manera a su lado del garaje.
El elogio de Franco a Verstappen
Colapinto también se refirió a la renovación de Max Verstappen con Red Bull hasta 2030 y destacó la importancia de que el neerlandés continúe en la categoría.
“Max ya es parte de la historia del deporte, aunque todavía esté compitiendo y sea muy joven. Para todos en la Fórmula 1 y para los aficionados, poder seguir viéndolo correr y hacer esas maniobras es algo muy lindo y muy bueno para el futuro”, expresó.
“Creo que todos están muy contentos de que continúe y espero que podamos competir contra él durante muchos años más”, completó el argentino.