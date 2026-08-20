Franco Colapinto

Colapinto comenzará en desventaja en Zandvoort: las mejoras estarán en el Alpine de Gasly

El argentino confirmó que no contará con los nuevos elementos que utilizará su compañero en el Gran Premio de los Países Bajos. El antecedente de Miami mostró cuánto puede cambiar su rendimiento cuando recibe un paquete completo y un chasis actualizado.