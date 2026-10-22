Freddie Slater tendrá en México una de esas oportunidades que un piloto espera desde que empieza a correr. A los 18 años, el británico participará por primera vez de una sesión oficial de un fin de semana de Fórmula 1: Audi lo eligió para conducir su R26 en el primer entrenamiento libre. La experiencia tendrá continuidad en San Pablo, donde volverá a ponerse al volante.
Freddie Slater cumplirá un sueño con Audi
El británico de 18 años participará de la primera práctica libre en México y Brasil. Subcampeón de la Fórmula 3, sumará experiencia con el equipo alemán antes de pasar a la F2 en 2027.
Será un paso importante para el joven que este año se convirtió en el primer integrante del programa de desarrollo de pilotos de la marca alemana. Mientras comenzaba ese vínculo, Slater completó su temporada de Fórmula 3 con Trident y terminó como subcampeón.
Ahora tendrá la posibilidad de conocer desde adentro el trabajo de un equipo de F1 durante un Gran Premio, con tiempos acotados en pista y un programa que deberá cumplir junto a los ingenieros.
“Ponerme al volante de un Fórmula 1 durante un fin de semana de Gran Premio es un momento muy importante para mí y algo con lo que sueño desde chico”, expresó Slater.
La emoción irá acompañada de una tarea concreta. El británico explicó que su objetivo será ayudar al equipo y aprovechar cada salida para aprender: “Mi foco estará en hacer el mejor trabajo posible, colaborar con el programa y llevarme la mayor cantidad de aprendizajes de ambas sesiones”.
Dos entrenamientos antes de dar el salto a la F2
Las participaciones en México y Brasil formarán parte de su preparación para 2027, cuando debutará en la Fórmula 2 con Invicta Racing. Audi buscará que esas primeras vueltas en el R26 le permitan ampliar su experiencia antes de afrontar el siguiente escalón de su carrera.
Allan McNish, director de competición de Audi y responsable de su programa de desarrollo, consideró que la oportunidad llega en el momento adecuado.
“Hemos visto grandes progresos de Freddie en los últimos años, tanto dentro como fuera de la pista. Es el momento indicado para dar este paso”, señaló el escocés.
Para Slater, serán dos viernes para escuchar, trabajar y empezar a conocer una categoría que hasta ahora miraba como una meta. México marcará su estreno; San Pablo le dará una segunda oportunidad para aplicar lo aprendido.