Un partido de futsal femenino disputado en la ciudad brasileña de Eusébio, en el estado de Ceará, terminó antes de lo previsto luego de una agresión entre jugadoras que derivó en una sanción de cinco años para la responsable.
Una jugadora de futsal fue suspendida por cinco años tras patear en la cabeza a una rival en Brasil
El episodio ocurrió durante un encuentro del campeonato municipal femenino de Eusébio, en el estado de Ceará. La futbolista sancionada pateó dos veces en la cabeza a una adversaria que estaba en el piso y luego golpeó a otra jugadora que intentó intervenir. El partido fue suspendido y la víctima recibió atención médica.
El episodio ocurrió durante el segundo tiempo del encuentro entre Proyecto RDJ Sport Femenino y As Resenhas, correspondiente al Campeonato Municipal de Futsal Femenino, y quedó registrado en imágenes que luego fueron difundidas en redes sociales.
Según informaron medios brasileños, el encuentro se disputaba en el Gimnasio Joaquim Gregório y el equipo del Proyecto RDJ Sport Femenino se imponía por 1 a 0.
En una acción del partido, una futbolista del equipo que ganaba recibió una falta y quedó tendida sobre el piso de la cancha. La jugadora que había cometido la infracción se acercó luego a la rival y le dio dos patadas en la cabeza.
La situación generó una rápida reacción de las integrantes del equipo afectado. Una compañera de la futbolista que permanecía en el suelo se acercó para intervenir y recibió un golpe en el rostro por parte de la misma jugadora.
En pocos segundos, otras deportistas, suplentes y miembros de los cuerpos técnicos ingresaron a la cancha, mientras el árbitro intentaba controlar la situación.
La jugadora agredida permaneció inicialmente en el piso y luego logró incorporarse. Debido al impacto, fue trasladada a una unidad de atención médica para ser evaluada. De acuerdo con la información difundida posteriormente por las autoridades deportivas y municipales, recibió el alta y continuó su recuperación en su domicilio.
El partido terminó después de la agresión y hubo varias sanciones
El episodio obligó a interrumpir el encuentro. Ante la escalada de la situación y la presencia de numerosas personas dentro de la cancha, la arbitración decidió dar por terminado el partido.
El encuentro correspondía al inicio del campeonato municipal femenino de futsal de Eusébio, una competencia organizada en el marco de las actividades deportivas de la ciudad ubicada en la Región Metropolitana de Fortaleza. La agresión ocurrió durante el segundo tiempo, cuando el RDJ Sport Femenino se encontraba en ventaja.
La escena fue captada por personas presentes en el gimnasio y las imágenes permitieron reconstruir parte de lo sucedido. La difusión del video generó repercusión en Brasil y llevó a las autoridades deportivas locales a analizar el caso.
La Liga Deportiva de Eusébio y la Coordinación Deportiva de la Secretaría de Deportes y Juventud, a través de su Comisión Disciplinaria Deportiva, revisaron el informe arbitral, el acta oficial del encuentro y las imágenes disponibles antes de resolver las sanciones.
La jugadora identificada como responsable de las agresiones recibió una suspensión de cinco años. Durante ese período no podrá participar en actividades deportivas organizadas por la Liga Deportiva de Eusébio.
La medida fue tomada en función del reglamento de competencia y de las disposiciones del Código Brasileño de Justicia Deportiva.
Además, el equipo As Resenhas fue expulsado del campeonato municipal. Otras personas involucradas en la pelea también recibieron sanciones por su participación en el conflicto que se produjo dentro de la cancha.
La resolución buscó establecer responsabilidades individuales y colectivas a partir de lo ocurrido durante el partido. La decisión fue comunicada luego de la evaluación de los antecedentes del caso y de los elementos disponibles para la comisión disciplinaria.
El municipio condenó el episodio y destacó la recuperación de la jugadora
Desde el municipio de Eusébio expresaron su rechazo a cualquier manifestación de violencia en el ámbito deportivo. A través de un comunicado, el Departamento de Deportes y Juventud señaló que las conductas de este tipo son contrarias a los valores que se buscan promover mediante las actividades deportivas.
La presidenta del Proyecto Deportivo RDJ, Radija Nascimento, también se refirió al episodio y aseguró que se trató de una situación que la organización no quería presenciar en una cancha.
En ese sentido, sostuvo que se continuarían tomando medidas para garantizar condiciones de seguridad y respeto para quienes participan de las competencias.
Uno de los puntos que generó mayor preocupación después del incidente fue el estado de salud de la jugadora que recibió las patadas en la cabeza. La futbolista fue llevada a una unidad de urgencias para realizarle controles médicos y, según la información difundida por las autoridades del equipo, recibió el alta posteriormente.
La deportista continúa con su recuperación en su domicilio y, de acuerdo con los reportes disponibles, se encuentra en buen estado de salud.
El caso volvió a poner en discusión la necesidad de preservar el carácter deportivo de las competencias y de establecer mecanismos disciplinarios ante situaciones de violencia dentro de las canchas.
En este caso, la respuesta de las autoridades incluyó una suspensión de cinco años para la jugadora que protagonizó la agresión, la expulsión de su equipo del torneo y otras sanciones para quienes participaron de la pelea.
La Liga Deportiva de Eusébio fundamentó sus decisiones en el análisis de los informes oficiales y de las imágenes del encuentro.
De esta manera, el campeonato municipal femenino quedó marcado por un episodio que derivó en la interrupción de un partido y en una de las sanciones disciplinarias más importantes aplicadas en la competencia local.