El partido fue suspendido

Una jugadora de futsal fue suspendida por cinco años tras patear en la cabeza a una rival en Brasil

El episodio ocurrió durante un encuentro del campeonato municipal femenino de Eusébio, en el estado de Ceará. La futbolista sancionada pateó dos veces en la cabeza a una adversaria que estaba en el piso y luego golpeó a otra jugadora que intentó intervenir. El partido fue suspendido y la víctima recibió atención médica.