Desde Red Bull dicen que “hay muchas preguntas… y presión” respecto a la F1 2026

El francés Isack Hadjar ascendido desde Racing Bulls para ser compañero de Max Verstappen se refirió al volantazo reglamentario que tendrá la máxima categoría del automovilismo mundial.

Para los pilotos de Fórmula 1, la nueva reglamentación será un salto a lo desconocido en 2026.Para los pilotos de Fórmula 1, la nueva reglamentación será un salto a lo desconocido en 2026.
El francés Isack Hadjar puso en palabras lo que muchos piensan antes del mayor volantazo reglamentario en más de una década de la Fórmula 1 para 2026: autos y motores cambian casi todo, y nadie sabe bien quién pega primero.

Ascendido desde Racing Bulls para ser compañero de Max Verstappen en Red Bull Racing, el piloto de 21 años se sinceró con la prensa automovilística: “Hay muchas preguntas y presión”, dijo de cara a la próxima temporada.

Fue luego del evento en Detroit, Estados Unidos, donde la escudería eligió presentar oficialmente la primera decoración de su nueva era con motor Ford.

“Quiero ganarme la confianza del equipo”

En diálogo con AFP, Hadjar eligió un objetivo bien terrenal para su debut “grande”: ganarse la confianza y estar fino cuando el auto “entre en su ventana”. No es casual: en un año de reglas nuevas, los rendimientos pueden aparecer a ratos, como quien prende y apaga la luz.

asdMax Verstappen e Isack Hadjar en la presentación de Red Bull Racing.

“Habrá instantes en los que el auto rendirá en una ventana pequeña y habrá que estar ahí”, dijo el francés, que llega con un 2025 de aprendizaje acelerado y el peso de correr al lado de Verstappen.

Respecto a su relación con el neerlandés, lo calificó como “el mejor del mundo” y destacó que ya tenían trato por pertenecer “a la misma familia” de Red Bull. “Tengo mucha suerte de poder aprender… verlo, tenerlo al lado”, contó.

La nueva F1

Hadjar habló del reglamento que se espera para la próxima temporada: “no sabemos qué esperar… Todos tenemos muchas preguntas y también mucha presión”, lanzó. Y completó con otra línea que es casi un manual de supervivencia: “No sabemos qué están preparando los demás equipos. Solo podemos concentrarnos en nosotros mismos”.

Red Bull mostró su primer F1 con sello Ford y marcó el inicio de una nueva etapaRed Bull mostró su primer F1 con sello Ford y marcó el inicio de una nueva etapa.

No lo dice por decir. En 2026 la Fórmula 1 entra en un cambio profundo de autos y unidades de potencia, con modificaciones grandes en el concepto técnico (y un “salto a lo desconocido”, como lo definieron desde el propio Red Bull).

El combo 2026 incluye nueva era de motores y cambios relevantes en los autos (dimensiones y enfoque aerodinámico), con un reglamento que busca reordenar fuerzas. En ese escenario, Red Bull aparece con un condimento extra: el proyecto de unidad de potencia en sociedad con Ford, un giro estratégico que el equipo exhibió como inicio de etapa.

La temporada 2026 arranca el 8 de marzo y tendrá 24 fechas, con tres bloques de ensayos de pretemporada: primero en Barcelona (26 al 30 de enero) y luego en Bahréin en dos tandas (11 al 13 de febrero y 18 al 20 de febrero).

