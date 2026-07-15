La Copa del Mundo 2026 continuará este miércoles 15 de julio con una jornada de alto voltaje, en la que se disputará el segundo partido de las semifinales. Tras la victoria de España sobre Francia, Argentina e Inglaterra disputarán el segundo cupo para la final. La selección gala espera por su contricante al tercer puesto.
Horarios y TV: a qué hora y dónde ver la segunda semifinal del Mundial 2026 este miércoles 15 de julio
Con solo 3 partidos restantes, continúan las semifinales del Mundial tras lo qeu fue la victoria de España sobre Francia. Enterate de los horarios de Argentina-Inglaterra y canales de transmisión.
La jornada definirá al segundo finalista del certamen tras la final anticipada entre España y Francia, que terminó con una aplastante victoria de los dirigidos por Luis de la Fuente.
Argentina e Inglaterra jugarán un clásico sin precedentes en esta fase, 40 años después de aquella tarde del "Gol del Siglo" y la "Mano de Dios" por los cuartos de final de México 86'.
Cronograma
- 16.00: Argentina vs. Inglaterra - Se podrá ver por DGO, TyC Sports, Paramount+, Flow.
Cuántos partidos quedan
Con el encuentro de este miércoles terminarán las semifinales de la Copa del Mundo. Luego solo quedarán el duelo por el tercer puesto y la gran final.
Hasta el momento ya se disputaron 101 de los 104 partidos previstos en el certamen.
La final está prevista para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos. El duelo por el tercer puesto será el 18 de julio en Miami.