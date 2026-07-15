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Horarios y TV: a qué hora y dónde ver la segunda semifinal del Mundial 2026 este miércoles 15 de julio

Con solo 3 partidos restantes, continúan las semifinales del Mundial tras lo qeu fue la victoria de España sobre Francia. Enterate de los horarios de Argentina-Inglaterra y canales de transmisión.

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La Copa del Mundo 2026 continuará este miércoles 15 de julio con una jornada de alto voltaje, en la que se disputará el segundo partido de las semifinales. Tras la victoria de España sobre Francia, Argentina e Inglaterra disputarán el segundo cupo para la final. La selección gala espera por su contricante al tercer puesto.

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La jornada definirá al segundo finalista del certamen tras la final anticipada entre España y Francia, que terminó con una aplastante victoria de los dirigidos por Luis de la Fuente.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - France v Spain - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - July 14, 2026 Spain's Borja Iglesias, Gavi, Mikel Merino, Ferran Torres and Alex Baena celebrate after the match as Spain qualify for the final of the World Cup REUTERS/Lee SmithEspaña ganó 2-0 contra Francia. Foto: Reuters

Argentina e Inglaterra jugarán un clásico sin precedentes en esta fase, 40 años después de aquella tarde del "Gol del Siglo" y la "Mano de Dios" por los cuartos de final de México 86'.

LIONEL MESSI Y RODRIGO DE PAUL EN Entrenamiento abierto de Argentina en la previa a las semifinales contra Inglaterra por el Mundial 2026. Foto: Fernando NicolaMessi jugará por primera vez contra Inglaterra. Foto: Fernando Nicola

Cronograma

  • 16.00: Argentina vs. Inglaterra - Se podrá ver por DGO, TyC Sports, Paramount+, Flow.
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Cuántos partidos quedan

Con el encuentro de este miércoles terminarán las semifinales de la Copa del Mundo. Luego solo quedarán el duelo por el tercer puesto y la gran final.

Hasta el momento ya se disputaron 101 de los 104 partidos previstos en el certamen.

A general view of MetLife Stadium, temporarily renamed New York New Jersey Stadium, which will host 8 FIFA World Cup 2026 matches, including the World Cup Final, in East Rutherford, New Jersey, U.S., June 1, 2026. REUTERS/Mike Segar REFILE- ADDING INFORMATION "TEMPORARILY RENAMED NEW YORK NEW JERSEY STADIUM"MetLife Stadium, renombrado New York New Jersey Stadium. Crédito: REUTERS/Mike Segar

La final está prevista para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos. El duelo por el tercer puesto será el 18 de julio en Miami.

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