La Copa del Mundo 2026 continuará este miércoles 24 de junio con una intensa programación que incluirá seis encuentros correspondientes a los grupos A, B y C. La actividad se desarrollará de manera simultánea en distintos horarios y repartida entre sedes de los tres países organizadores.
Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este miércoles 24 de junio
Brasil, México y Canadá afrontarán una jornada clave de la fase de grupos, que tendrá seis partidos distribuidos entre Estados Unidos, Canadá y México. Los estadios, en detalle.
Entre los compromisos más destacados aparecen los duelos de Brasil ante Escocia y de México frente a Chequia. Además, Canadá jugará ante Suiza en un partido que tendrá como escenario una de las sedes canadienses del torneo.
Cronograma
16.00: Suiza vs. Canadá (DSports y TyC Sports)
16.00: Bosnia y Herzegovina vs. Catar (DSports)
19.00: Escocia vs. Brasil (DSports, TyC Sports y Disney+)
19.00: Marruecos vs. Haití (DSports y TyC Sports)
22.00: Chequia vs. México (DSports)
22.00: Sudáfrica vs. Corea del Sur (DSports y TyC Sports)
Los encuentros corresponden a una nueva fecha de la fase de grupos y comenzarán a definir el panorama de clasificación en varias zonas.
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo A
MéxicoVS
Sudáfrica
|23:00Grupo A
Corea del SurVS
Rep. Checa
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
CanadáVS
Bosnia y Herseg.
|22:00Grupo D
Estados UnidosVS
Paraguay
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
CatarVS
Suiza
|19:00Grupo C
BrasilVS
Marruecos
|22:00Grupo C
HaitíVS
Escocia
|Hora
|Partido
|TV
|01:00Grupo D
AustraliaVS
Turquía
|14:00Grupo E
AlemaniaVS
Curazao
|17:00Grupo F
Países BajosVS
Japón
|20:00Grupo E
Costa de MarfilVS
Ecuador
|23:00Grupo F
SueciaVS
Túnez
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo H
EspañaVS
Cabo Verde
|16:00Grupo G
BélgicaVS
Egipto
|19:00Grupo H
Arabia SauditaVS
Uruguay
|22:00Grupo G
IránVS
Nueva Zelanda
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo I
FranciaVS
Senegal
|19:00Grupo I
IrakVS
Noruega
|22:00Grupo J
ArgentinaVS
Argelia
|02:00*Grupo J
AustriaVS
Jordania
|Hora
|Partido
|TV
|01:00Grupo J
AustriaVS
Jordania
|14:00Grupo K
PortugalVS
RD Congo
|17:00Grupo L
InglaterraVS
Croacia
|20:00Grupo L
GhanaVS
Panamá
|23:00Grupo K
UzbekistánVS
Colombia
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo A
Rep. ChecaVS
Sudáfrica
|16:00Grupo B
SuizaVS
Bosnia y Herseg.
|19:00Grupo B
CanadáVS
Catar
|22:00Grupo A
MéxicoVS
Corea del Sur
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo D
Estados UnidosVS
Australia
|19:00Grupo C
EscociaVS
Marruecos
|21:30Grupo C
BrasilVS
Haití
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo D
TurquíaVS
Paraguay
|14:00Grupo F
Países BajosVS
Suecia
|17:00Grupo E
AlemaniaVS
Costa de Marfil
|21:00Grupo E
EcuadorVS
Curazao
|01:00Grupo F
TúnezVS
Japón
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo H
EspañaVS
Arabia Saudita
|16:00Grupo G
BélgicaVS
Irán
|19:00Grupo H
UruguayVS
Cabo Verde
|22:00Grupo G
Nueva ZelandaVS
Egipto
|Hora
|Partido
|TV
|14:00Grupo J
ArgentinaVS
Austria
|18:00Grupo I
FranciaVS
Irak
|21:00Grupo I
NoruegaVS
Senegal
|00:00Grupo J
JordaniaVS
Argelia
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo J
JordaniaVS
Argelia
|14:00Grupo K
PortugalVS
Uzbekistán
|17:00Grupo L
InglaterraVS
Ghana
|20:00Grupo L
PanamáVS
Croacia
|23:00Grupo K
RD CongoVS
Colombia
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
SuizaVS
Canadá
|16:00Grupo B
Bosnia y Herseg.VS
Catar
|19:00Grupo C
EscociaVS
Brasil
|19:00Grupo C
MarruecosVS
Haití
|22:00Grupo A
Rep. ChecaVS
México
|22:00Grupo A
SudáfricaVS
Corea del Sur
|Hora
|Partido
|TV
|17:00Grupo E
EcuadorVS
Alemania
|17:00Grupo E
CurazaoVS
Costa de Marfil
|20:00Grupo F
TúnezVS
Países Bajos
|20:00Grupo F
JapónVS
Suecia
|23:00Grupo D
TurquíaVS
Estados Unidos
|23:00Grupo D
ParaguayVS
Australia
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo I
NoruegaVS
Francia
|16:00Grupo I
SenegalVS
Irak
|21:00Grupo H
UruguayVS
España
|21:00Grupo H
Cabo VerdeVS
Arabia Saudita
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo G
Nueva ZelandaVS
Bélgica
|00:00Grupo G
EgiptoVS
Irán
|18:00Grupo L
PanamáVS
Inglaterra
|18:00Grupo L
CroaciaVS
Ghana
|20:30Grupo K
ColombiaVS
Portugal
|20:30Grupo K
RD CongoVS
Uzbekistán
|23:00Grupo J
JordaniaVS
Argentina
|23:00Grupo J
ArgeliaVS
Austria
6 ciudades reciben la acción
Suiza y Canadá se enfrentarán en el Estadio BC Place Vancouver, una de las dos sedes canadienses seleccionadas para el Mundial 2026. La ciudad está ubicada sobre la costa del Pacífico y es uno de los principales centros urbanos de Canadá.
El BC Place se destaca por su moderna infraestructura y por ser uno de los escenarios más reconocidos del deporte canadiense. Durante la Copa del Mundo recibirá varios encuentros de la fase de grupos.
Bosnia y Herzegovina y Catar jugarán en el Estadio Seattle, ubicado en el estado de Washington. La ciudad es considerada una de las plazas futboleras más importantes de Estados Unidos y tendrá una intensa actividad durante el torneo.
Seattle fue incluida por la FIFA entre las sedes mundialistas gracias a su capacidad organizativa y a la tradición deportiva de la región. El estadio albergará encuentros durante distintas etapas del certamen.
Escocia y Brasil se medirán en el Estadio Miami, una de las sedes más atractivas de la competencia. La ciudad del sur de Florida cuenta con una fuerte presencia de comunidades latinoamericanas y una amplia experiencia en eventos internacionales.
Miami recibirá numerosos partidos durante el Mundial y será uno de los principales puntos de encuentro para aficionados de distintos países. Su ubicación turística la convierte en una de las ciudades más visitadas del campeonato.
Marruecos y Haití tendrán como escenario el Estadio Atlanta, situado en una de las ciudades más importantes del sur estadounidense. Atlanta fue elegida por la FIFA para albergar encuentros de diferentes fases del torneo.
El estadio se encuentra entre los más modernos de la competencia y tendrá un papel relevante dentro del calendario mundialista. La ciudad espera una importante afluencia de visitantes durante el certamen.
Chequia y México jugarán en el Estadio Ciudad de México, una de las sedes más emblemáticas de la Copa del Mundo. La capital mexicana volverá a ocupar un lugar destacado en la historia del torneo.
Por su parte, Sudáfrica y Corea del Sur cerrarán la jornada en el Estadio Monterrey. La ciudad del norte mexicano es reconocida por su arraigada cultura futbolística y será protagonista de varios encuentros durante el Mundial 2026.