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Maximiliano Pullaro
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Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este miércoles 24 de junio

Brasil, México y Canadá afrontarán una jornada clave de la fase de grupos, que tendrá seis partidos distribuidos entre Estados Unidos, Canadá y México. Los estadios, en detalle.

Horarios y TV de la cita mundialista.Horarios y TV de la cita mundialista.
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La Copa del Mundo 2026 continuará este miércoles 24 de junio con una intensa programación que incluirá seis encuentros correspondientes a los grupos A, B y C. La actividad se desarrollará de manera simultánea en distintos horarios y repartida entre sedes de los tres países organizadores.

Entre los compromisos más destacados aparecen los duelos de Brasil ante Escocia y de México frente a Chequia. Además, Canadá jugará ante Suiza en un partido que tendrá como escenario una de las sedes canadienses del torneo.

Mirá tambiénHorarios y TV: partido por partido, qué canales transmiten el Mundial 2026

Cronograma

16.00: Suiza vs. Canadá (DSports y TyC Sports)

16.00: Bosnia y Herzegovina vs. Catar (DSports)

19.00: Escocia vs. Brasil (DSports, TyC Sports y Disney+)

19.00: Marruecos vs. Haití (DSports y TyC Sports)

22.00: Chequia vs. México (DSports)

22.00: Sudáfrica vs. Corea del Sur (DSports y TyC Sports)

Los encuentros corresponden a una nueva fecha de la fase de grupos y comenzarán a definir el panorama de clasificación en varias zonas.

Horarios y TV: Mundial 2026
HoraPartidoTV
16:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsTelefeDisney+
23:00Grupo A
Corea del SurCorea del Sur
VS
Rep. ChecaRep. Checa
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
DSports
22:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
VS
ParaguayParaguay
DSportsTelefeTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
CatarCatar
VS
SuizaSuiza
DSports
19:00Grupo C
BrasilBrasil
VS
MarruecosMarruecos
DSportsTelefeDisney+
22:00Grupo C
HaitíHaití
VS
EscociaEscocia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
01:00Grupo D
AustraliaAustralia
VS
TurquíaTurquía
DSportsTyC Sports
14:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
CurazaoCurazao
DSports
17:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
JapónJapón
DSportsTelefeTyC Sports
20:00Grupo E
Costa de MarfilCosta de Marfil
VS
EcuadorEcuador
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
23:00Grupo F
SueciaSuecia
VS
TúnezTúnez
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
VS
Cabo VerdeCabo Verde
DSports
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
VS
EgiptoEgipto
DSportsTyC Sports
19:00Grupo H
Arabia SauditaArabia Saudita
VS
UruguayUruguay
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
22:00Grupo G
IránIrán
VS
Nueva ZelandaNueva Zelanda
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo I
FranciaFrancia
VS
SenegalSenegal
DSports
19:00Grupo I
IrakIrak
VS
NoruegaNoruega
DSportsTyC Sports
22:00Grupo J
ArgentinaArgentina
VS
ArgeliaArgelia
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
02:00*Grupo J
AustriaAustria
VS
JordaniaJordania
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
01:00Grupo J
AustriaAustria
VS
JordaniaJordania
DSportsTyC Sports
14:00Grupo K
PortugalPortugal
VS
RD CongoRD Congo
DSports
17:00Grupo L
InglaterraInglaterra
VS
CroaciaCroacia
DSportsTelefeTyC Sports
20:00Grupo L
GhanaGhana
VS
PanamáPanamá
DSportsTyC Sports
23:00Grupo K
UzbekistánUzbekistán
VS
ColombiaColombia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
13:00Grupo A
Rep. ChecaRep. Checa
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsTyC Sports
16:00Grupo B
SuizaSuiza
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
DSportsTelefeDisney+
19:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
CatarCatar
DSports
22:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
Corea del SurCorea del Sur
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
VS
AustraliaAustralia
DSportsTyC Sports
19:00Grupo C
EscociaEscocia
VS
MarruecosMarruecos
DSportsTyC Sports
21:30Grupo C
BrasilBrasil
VS
HaitíHaití
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
00:00Grupo D
TurquíaTurquía
VS
ParaguayParaguay
DSportsTyC Sports
14:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
SueciaSuecia
DSportsTyC Sports
17:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
Costa de MarfilCosta de Marfil
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
21:00Grupo E
EcuadorEcuador
VS
CurazaoCurazao
DSports
01:00Grupo F
TúnezTúnez
VS
JapónJapón
DSports
HoraPartidoTV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
VS
Arabia SauditaArabia Saudita
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
VS
IránIrán
DSports
19:00Grupo H
UruguayUruguay
VS
Cabo VerdeCabo Verde
DSportsTelefeDisney+
22:00Grupo G
Nueva ZelandaNueva Zelanda
VS
EgiptoEgipto
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
HoraPartidoTV
14:00Grupo J
ArgentinaArgentina
VS
AustriaAustria
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
18:00Grupo I
FranciaFrancia
VS
IrakIrak
DSports
21:00Grupo I
NoruegaNoruega
VS
SenegalSenegal
DSportsTyC Sports
00:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgeliaArgelia
DSports
HoraPartidoTV
00:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgeliaArgelia
DSports
14:00Grupo K
PortugalPortugal
VS
UzbekistánUzbekistán
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
17:00Grupo L
InglaterraInglaterra
VS
GhanaGhana
DSportsTelefeDisney+
20:00Grupo L
PanamáPanamá
VS
CroaciaCroacia
DSportsTyC Sports
23:00Grupo K
RD CongoRD Congo
VS
ColombiaColombia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
SuizaSuiza
VS
CanadáCanadá
DSportsTyC Sports
16:00Grupo B
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
VS
CatarCatar
DSportsTyC Sports
19:00Grupo C
EscociaEscocia
VS
BrasilBrasil
DSportsTelefeDisney+
19:00Grupo C
MarruecosMarruecos
VS
HaitíHaití
DSportsTyC Sports
22:00Grupo A
Rep. ChecaRep. Checa
VS
MéxicoMéxico
DSportsTyC Sports
22:00Grupo A
SudáfricaSudáfrica
VS
Corea del SurCorea del Sur
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
17:00Grupo E
EcuadorEcuador
VS
AlemaniaAlemania
DSportsTelefeDisney+
17:00Grupo E
CurazaoCurazao
VS
Costa de MarfilCosta de Marfil
DSports
20:00Grupo F
TúnezTúnez
VS
Países BajosPaíses Bajos
DSports
20:00Grupo F
JapónJapón
VS
SueciaSuecia
DSportsTyC Sports
23:00Grupo D
TurquíaTurquía
VS
Estados UnidosEstados Unidos
DSportsTyC Sports
23:00Grupo D
ParaguayParaguay
VS
AustraliaAustralia
DSportsTelefeDisney+
HoraPartidoTV
16:00Grupo I
NoruegaNoruega
VS
FranciaFrancia
DSportsTelefeTyC Sports
16:00Grupo I
SenegalSenegal
VS
IrakIrak
DSports
21:00Grupo H
UruguayUruguay
VS
EspañaEspaña
DSportsTelefeDisney+
21:00Grupo H
Cabo VerdeCabo Verde
VS
Arabia SauditaArabia Saudita
DSports
HoraPartidoTV
00:00Grupo G
Nueva ZelandaNueva Zelanda
VS
BélgicaBélgica
DSports
00:00Grupo G
EgiptoEgipto
VS
IránIrán
DSportsTyC Sports
18:00Grupo L
PanamáPanamá
VS
InglaterraInglaterra
DSports
18:00Grupo L
CroaciaCroacia
VS
GhanaGhana
DSports
20:30Grupo K
ColombiaColombia
VS
PortugalPortugal
DSports
20:30Grupo K
RD CongoRD Congo
VS
UzbekistánUzbekistán
DSportsTyC Sports
23:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgentinaArgentina
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
23:00Grupo J
ArgeliaArgelia
VS
AustriaAustria
DSports

6 ciudades reciben la acción

Suiza y Canadá se enfrentarán en el Estadio BC Place Vancouver, una de las dos sedes canadienses seleccionadas para el Mundial 2026. La ciudad está ubicada sobre la costa del Pacífico y es uno de los principales centros urbanos de Canadá.

El BC Place se destaca por su moderna infraestructura y por ser uno de los escenarios más reconocidos del deporte canadiense. Durante la Copa del Mundo recibirá varios encuentros de la fase de grupos.

FILE PHOTO: General view of the 12 stadiums set to host the 2025 Club World Cup Mar 30, 2022; Miami Gardens, FL, USA; An overall view of the grounds at the Miami Open at Hard Rock Stadium. Mandatory Credit: Geoff Burke-USA TODAY Sports/File PhotoEl estadio en Miami. Reuters.

Bosnia y Herzegovina y Catar jugarán en el Estadio Seattle, ubicado en el estado de Washington. La ciudad es considerada una de las plazas futboleras más importantes de Estados Unidos y tendrá una intensa actividad durante el torneo.

Seattle fue incluida por la FIFA entre las sedes mundialistas gracias a su capacidad organizativa y a la tradición deportiva de la región. El estadio albergará encuentros durante distintas etapas del certamen.

Escocia y Brasil se medirán en el Estadio Miami, una de las sedes más atractivas de la competencia. La ciudad del sur de Florida cuenta con una fuerte presencia de comunidades latinoamericanas y una amplia experiencia en eventos internacionales.

Miami recibirá numerosos partidos durante el Mundial y será uno de los principales puntos de encuentro para aficionados de distintos países. Su ubicación turística la convierte en una de las ciudades más visitadas del campeonato.

Soccer Football - International Friendly - Turkey v North Macedonia - Sukru Saracoglu Stadium, Istanbul, Turkey - June 1, 2026 General view of the match balls before the match REUTERS/Murad SezerSe vive a pleno el mundial. Reuters.

Marruecos y Haití tendrán como escenario el Estadio Atlanta, situado en una de las ciudades más importantes del sur estadounidense. Atlanta fue elegida por la FIFA para albergar encuentros de diferentes fases del torneo.

El estadio se encuentra entre los más modernos de la competencia y tendrá un papel relevante dentro del calendario mundialista. La ciudad espera una importante afluencia de visitantes durante el certamen.

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Chequia y México jugarán en el Estadio Ciudad de México, una de las sedes más emblemáticas de la Copa del Mundo. La capital mexicana volverá a ocupar un lugar destacado en la historia del torneo.

Por su parte, Sudáfrica y Corea del Sur cerrarán la jornada en el Estadio Monterrey. La ciudad del norte mexicano es reconocida por su arraigada cultura futbolística y será protagonista de varios encuentros durante el Mundial 2026.

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