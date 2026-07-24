El Litoral en el GP de Hungría

El Hungaroring convirtió sus curvas en un recorrido por la historia de la Fórmula 1

El circuito presentó la nueva denominación oficial de cada sector con motivo de los 40 años del Gran Premio de Hungría. Lewis Hamilton, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Nigel Mansell, Nelson Piquet y Jean Alesi forman parte del reconocimiento.