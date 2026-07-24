El Hungaroring aprovechó la celebración del 40° aniversario del Gran Premio de Hungría para otorgar nombres oficiales a sus 14 curvas. La iniciativa combina la historia de la Fórmula 1 con diferentes símbolos de Budapest y del país anfitrión.
El Hungaroring convirtió sus curvas en un recorrido por la historia de la Fórmula 1
El circuito presentó la nueva denominación oficial de cada sector con motivo de los 40 años del Gran Premio de Hungría. Lewis Hamilton, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Nigel Mansell, Nelson Piquet y Jean Alesi forman parte del reconocimiento.
La elección comenzó durante la edición de 2025, cuando los aficionados fueron invitados a proponer y votar las distintas denominaciones.
Posteriormente, un panel integrado por especialistas, representantes de los medios y profesionales vinculados con el circuito desde su estreno en 1986 analizó las alternativas.
El resultado fue presentado durante el fin de semana del Gran Premio de Hungría de 2026. Entre los pilotos reconocidos aparecen Hamilton, Mansell y Alesi, quienes también dejaron las huellas de sus manos. Las marcas serán reproducidas en hormigón e instaladas permanentemente en las zonas de escape.
Piquet y Hamilton abren la vuelta
La primera curva fue bautizada Piquet, en homenaje al brasileño que ganó las dos primeras ediciones del Gran Premio de Hungría.
Ese sector también quedó incorporado a la historia de la Fórmula 1 por la espectacular maniobra realizada por Nelson Piquet sobre Ayrton Senna en 1986. El brasileño superó a su compatriota por el exterior, con su Williams deslizando durante el sobrepaso.
La curva 2 lleva el nombre de Hamilton. El británico es el piloto más exitoso en la historia del Hungaroring, donde obtuvo ocho victorias y nueve pole positions.
La curva 3 fue denominada Spring —Primavera—, una elección relacionada con la ubicación del circuito en el denominado Valle de las Tres Fuentes.
Mansell, Mogyoród y el centro de conducción
La curva 4 homenajea a Nigel Mansell, quien vivió varios momentos importantes de su trayectoria en Hungría.
El británico perdió una probable victoria en 1987 cuando se desprendió una tuerca de una de las ruedas traseras. Dos años más tarde protagonizó una recordada remontada desde el 12° lugar para ganar la carrera.
El Hungaroring también fue el escenario donde Mansell aseguró el Campeonato Mundial de 1992.
La curva 5 recibió el nombre de Mogyoród, el municipio donde se encuentra el circuito y la localidad más cercana a ese sector del trazado.
Las curvas 6 y 7 conforman el sector denominado Driving Center. El nombre reconoce al Centro de Conducción del Hungaroring, la primera instalación húngara dedicada a la formación de conductores, inaugurada en 1998.
Budapest y el Danubio también tienen su lugar
Las curvas 8 y 9 fueron bautizadas Buda y Pest, respectivamente. Juntas representan las dos partes de la capital húngara, separadas por el río Danubio y unidas desde 1873 para formar Budapest.
La curva 10 lleva precisamente el nombre Danubio, como reconocimiento al río que atraviesa la ciudad y constituye uno de sus principales símbolos.
Alesi, Schumacher y Senna
La curva 11 fue denominada oficialmente Alesi. Los aficionados ya utilizaban desde hacía años ese nombre para identificar el sector, debido al fuerte accidente sufrido por Jean Alesi durante los entrenamientos del Gran Premio de 1995.
Michael Schumacher fue homenajeado en la curva 12. El alemán consiguió cuatro victorias en Hungría y allí aseguró su cuarto Campeonato Mundial en 2001, después de dominar una competencia en la que Ferrari también obtuvo el título de Constructores.
La curva 13 lleva el nombre de Ayrton Senna. El brasileño consiguió la primera pole position de la historia del Gran Premio de Hungría en 1986 y posteriormente obtuvo tres victorias en el circuito.
Un homenaje al ganador del primer Gran Premio
La última curva fue denominada Szisz, en reconocimiento a Ferenc Szisz, ingeniero y piloto nacido en Hungría.
Szisz fue jefe del departamento de pruebas de Renault y ganó el primer Gran Premio reconocido de la historia del automovilismo. Aquella competencia se disputó en Francia durante los días 26 y 27 de junio de 1906.
De esta manera, el Hungaroring incorporó a su identidad una combinación de leyendas de la Fórmula 1, acontecimientos históricos y referencias culturales de Hungría. Los nombres permanecerán oficialmente más allá de la celebración por las cuatro décadas del Gran Premio.