"Hasta siempre, Miguelo"

Gol con el alma: Nacho Russo homenajeó a su padre con un grito eterno ante Newell's

El hijo de Miguel Ángel Russo fue titular en Tigre un día después del velorio de su papá en La Bombonera. Emocionado hasta las lágrimas, convirtió un gol inolvidable en Rosario y lo celebró con una dedicatoria conmovedora.