Gol con el alma: Nacho Russo homenajeó a su padre con un grito eterno ante Newell's
El hijo de Miguel Ángel Russo fue titular en Tigre un día después del velorio de su papá en La Bombonera. Emocionado hasta las lágrimas, convirtió un gol inolvidable en Rosario y lo celebró con una dedicatoria conmovedora.
Nacho Russo quebrado en llanto durante el minuto de silencio por su papá Miguel.
Ignacio Russo, delantero de Tigre e hijo del querido Miguel Ángel Russo, vivió una jornada cargada de emociones. Luego de acompañar a su familia en el velorio realizado en la cancha de Boca, decidió ponerse los botines y salir a la cancha frente a Newell’s, en Rosario.
Antes del partido, durante el minuto de silencio dispuesto por la AFA en todas las categorías, Nacho no pudo contener el llanto. Con la mirada al cielo, fue abrazado por sus compañeros y por el propio Cristian “Ogro” Fabbiani, DT de la Lepra y cercano a la familia Russo.
El mejor homenaje posible
A los 21 minutos de la primera parte, llegó el momento inolvidable. José David Romero desbordó con potencia, dejó mal parada a la defensa leprosa y asistió a Nacho, que empujó la pelota al gol. No fue una definición más: fue un tributo directo al corazón de su padre.
Tras el grito, Nacho se arrodilló, rompió en llanto y mostró ante las cámaras un tatuaje que lleva en las costillas con una de las frases más recordadas de Miguel: “Todo se cura con amor”. Besó el brazalete negro y miró al cielo, en una imagen que quedará para siempre.
Tras el festejo, Nacho mostró el tatuaje con la frase de su padre: “Todo se cura con amor”.
“Si no jugaba, me cagaba a puteadas”
La decisión de jugar no fue fácil, pero Nacho tenía claro lo que quería hacer. “Si no juego, se levanta y me caga a puteadas”, había dicho en la previa, con la mezcla de dolor y cariño que solo puede expresar un hijo.
Su actuación, más allá del gol, fue valiente. Sostenerse en pie en medio de una tormenta emocional no es sencillo, pero el delantero lo hizo, rodeado por el afecto de compañeros, rivales y todo el fútbol argentino, que aún llora la partida de Miguelo.
