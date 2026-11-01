Durante décadas, Sudamérica llegó a la NBA mediante sus jugadores. Manu Ginóbili y Luis Scola desde Argentina (entre muchos otros); Nenê, Leandro Barbosa, Anderson Varejão y Tiago Splitter desde Brasil. Ítalo Araújo encontró otra puerta.
Ítalo Araújo se convirtió en el primer árbitro sudamericano de la NBA
Llegó a Estados Unidos para jugar al básquet y encontró su lugar con un silbato. Tras cuatro años en la G League, dirigió Charlotte-Philadelphia.
El brasileño dirigió este sábado 31 de octubre el encuentro entre Charlotte Hornets y Philadelphia 76ers. Compartió la terna con Ben Taylor y Andy Nagy y se convirtió en el primer árbitro nacido en Sudamérica que participa de un partido de temporada regular.
No hizo falta hacer puntos, bajar un rebote ni repartir una asistencia. Araújo entró a la historia de la NBA con una camiseta gris, el número 86 en la espalda y un silbato.
Llegó a Estados Unidos para jugar
Araújo nació en Teresina, en el estado de Piauí, y creció en São Luís, Maranhão. Viajó a Estados Unidos mediante un intercambio deportivo y jugó al básquet universitario. Cuando terminó aquella etapa, intentó continuar cerca de la cancha como entrenador.
El arbitraje apareció durante la pandemia, después de quedarse sin trabajo, como una alternativa para complementar sus ingresos. Lo que parecía una solución momentánea comenzó a transformarse en una posibilidad concreta de construir otra carrera dentro del básquet.
En 2022 ingresó a la G League y también sumó experiencia en la WNBA. Pasó cuatro años dentro del sistema de formación y evaluación de la NBA antes de recibir su primera oportunidad junto con los árbitros de la competencia principal.
Su estreno llegó el 8 de octubre, durante la pretemporada, en el partido entre Miami Heat y New Orleans Pelicans. Aquella noche compartió la terna con Eric Dalen y Curtis Blair. Faltaba, sin embargo, el paso que convierte una aparición en parte de los registros oficiales.
Un debut que supera a Brasil
La oportunidad llegó semanas después en Charlotte. Araújo dejó de ser únicamente el primer brasileño dentro del plantel arbitral y pasó a ocupar un lugar que ningún otro juez sudamericano había alcanzado en temporada regular.
La NBA sí tuvo otros representantes latinoamericanos. Blanca Burns, nacida en Torreón, México, debutó en 2021 durante un partido entre Utah Jazz y San Antonio Spurs. Tommy Núñez, hijo de una familia mexicana, había sido reconocido varias décadas antes como el primer árbitro hispano de la liga.
La diferencia es geográfica. Burns nació en Norteamérica y Núñez, en California. Los registros disponibles no muestran antecedentes de árbitros nacidos en Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela o alguno de los restantes países de Sudamérica.
Brasil había estado cerca con Ramiro Inchauspe, quien trabajó en la Summer League de 2024. Sin embargo, el torneo de verano se disputa fuera de la temporada regular y funciona principalmente como escenario para novatos, jóvenes y jugadores que buscan ganarse un contrato.
Brasil cambió sus lugares
La llegada de Araújo tampoco aparece en un país sin historia dentro de la liga. Brasil alcanzó su mayor presencia en la temporada 2014/15, cuando reunió un récord de siete jugadores: Barbosa, Varejão, Splitter, Nenê, Vitor Faverani, Bruno Caboclo y Lucas “Bebê” Nogueira.
Hoy la situación es muy diferente. Gui Santos, de Golden State Warriors, es el único brasileño en la temporada 2026/27. No existe una nueva invasión de jugadores como aquella de hace poco más de una década.
La presencia de Brasil, en cambio, empezó a ocupar otros lugares. Tiago Splitter asumió como entrenador principal de Chicago Bulls después de su recorrido por diferentes cuerpos técnicos, Paris Basketball y una etapa interina al frente de Portland Trail Blazers.
Ahora se sumó Araújo desde el arbitraje. Brasil tiene un jugador dentro de la cancha, un entrenador principal en el banco y al primer sudamericano encargado de controlar lo que sucede entre ambos.
Ítalo había viajado a Estados Unidos para encontrar un lugar dentro del básquet. Primero lo buscó como jugador, después como entrenador y finalmente lo consiguió con un silbato. No era el recorrido que había imaginado cuando dejó Brasil, pero terminó llevándolo hasta la NBA.