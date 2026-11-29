La diferencia en la bandera a cuadros invita a pensar que Kimi Antonelli ganó caminando en Qatar. Hay otra imagen que cuenta mejor la carrera. Al comenzar la vuelta 30, el campeón ya estaba a menos de un segundo de George Russell. Había recuperado casi toda la distancia que perdió en la primera parada y, aun así, el aire sucio le impedía acercarse lo suficiente para intentar el sobrepaso en la recta. La pelea por la victoria seguía abierta. Se resolvió en boxes.
Qatar, más allá del 1-2 de Mercedes: qué decidió la carrera en Lusail
Antonelli ganó por más de 31 segundos, pero antes de la última parada tenía a Russell a menos de uno. El daño en el Mercedes del británico, el momento de entrar a boxes y los neumáticos que cada equipo guardó para el final explican un resultado que parece más lineal de lo que fue.
Mercedes tenía el auto. El duelo quedó a medias
La ventaja de Mercedes ya se había visto el sábado. Russell le sacó alrededor de medio segundo al mejor auto de otro equipo en clasificación. El asfalto liso y las curvas de media y alta velocidad de Lusail le dieron a Mercedes una buena medida de lo que podía hacer su auto con la actualización que había estrenado en Malasia y que le había costado poner a punto.
Russell hizo la pole, largó bien y sostuvo el primer lugar cuando Antonelli lo atacó en la cuarta vuelta. Toto Wolff intervino por radio para calmar la pelea entre sus pilotos. Para entonces, según le informó Mercedes durante la carrera, Russell ya llevaba restos atrapados en el auto desde la segunda vuelta. Antonelli estimó que la pérdida de carga aerodinámica le costaba a su compañero entre cuatro y cinco décimas por giro.
El auto de seguridad virtual de la vuelta 11 les dio a ambos la oportunidad de hacer la primera parada perdiendo menos tiempo que con bandera verde. Mercedes los llamó juntos y Antonelli tuvo que esperar detrás de Russell. Entre esa espera y el tráfico posterior, la diferencia llegó a rozar los nueve segundos. Kimi los descontó durante la segunda tanda. Una semana después de tantos adelantamientos en Las Vegas, el piloto con más ritmo de la tarde tuvo que esperar a que la carrera se moviera en boxes.
Russell paró al final de la vuelta 34. Estuvo más de diez segundos detenido mientras Mercedes intentaba retirar los restos y el equipo no consiguió sacarlos del todo. Antonelli entró una vuelta después y volvió a pista más de ocho segundos por delante. Con aire limpio y otro juego de duros, amplió la diferencia hasta 31,476 segundos y consiguió su décima victoria del año. Lo que habría pasado mano a mano, con los dos autos en condiciones, quedó abierto.
La radio del último tramo agregó un matiz. El mismo piloto que había atacado a Russell al comienzo preguntó si el equipo quería que le cediera el triunfo. Los siete puntos extra podían ayudar a George a defender el tercer lugar del campeonato frente a Lewis Hamilton y Lando Norris. Incluso con una victoria de Russell, Max Verstappen ya tenía asegurado el subcampeonato. Mercedes mantuvo las posiciones.
Dos paradas para todos, decisiones distintas
Con 57 vueltas de carrera y un máximo de 27 por juego, la cantidad de paradas estaba definida de antemano. El margen estaba en cuándo parar y qué neumáticos guardar para el final. Los dos Mercedes y los dos McLaren aprovecharon el auto de seguridad virtual de la vuelta 11 para pasar de medios a duros. Para llegar a la bandera a cuadros con un solo juego más, todavía tenían que estirar la segunda tanda al menos hasta el final de la vuelta 30.
Mercedes tenía otro juego de duros nuevos para cada piloto. McLaren volvió a los medios porque ya no tenía duros nuevos. Pirelli consideró que la combinación con dos juegos de duros fue la más competitiva. El graining siguió afectando sobre todo al delantero izquierdo, aunque menos que el viernes. Con la temperatura de la pista bajando de 28 a 25 °C, toda la carrera se disputó con medios y duros. Solo seis tandas llegaron al límite de 27 vueltas, todas con el compuesto duro.
McLaren tuvo ritmo para el podio y dos carreras distintas
Oscar Piastri y Lando Norris largaron desde la segunda fila con medios nuevos. Piastri pasó del cuarto al tercer puesto y Norris cayó del tercero al sexto por un problema de embrague del que McLaren se hizo cargo. Lando también dañó el auto al pasar por un piano. Cuando los dos hicieron la primera parada, Verstappen ya había quedado entre ellos. Desde ahí, Oscar pudo administrar la distancia con Max y Lando tuvo que salir a buscarlo.
Piastri volvió a los medios en la vuelta 33 y salió de boxes por delante de Verstappen. Dijo que se sintió más cómodo con el McLaren que en buena parte del año, aunque las dos tandas con medios fueron difíciles. Con el ritmo que tenía Mercedes, el australiano consideró que el tercer puesto era el máximo al que podía aspirar. Terminó a poco más de un segundo y medio de Russell y consiguió su segundo podio consecutivo, el cuarto seguido en Lusail.
Norris estiró los duros hasta el límite de 27 vueltas y puso medios en la 38. Volvió quinto, con neumáticos más frescos que los de Verstappen, y empezó a descontar. Cuando por fin tuvo a Max a menos de un segundo, los medios ya habían perdido parte del ritmo con el que lo había alcanzado.
El tercero de Piastri y el quinto de Norris dejaron a McLaren y Red Bull empatados en 456 puntos. Red Bull conserva el tercer puesto de Constructores por cantidad de victorias. McLaren necesita sumar al menos un punto más que su rival en Abu Dhabi para terminar el año por delante.
Verstappen, a poco más de un segundo del podio con el Red Bull dañado
Verstappen terminó cuarto, a 1,237 segundos de Piastri. Según contó Max, cuando Isack Hadjar se salió de pista delante suyo en la primera vuelta, las piedras que levantó dañaron buena parte del alerón delantero y dejaron agujeros en uno de los pontones. Le costó encontrar ritmo en las dos primeras tandas y recién pudo mejorar algo en la última, con duros. Hadjar, que había clasificado por delante de él, también sufrió daños. Perdió tiempo cuando le cambiaron el alerón delantero en la primera parada y terminó octavo.
La referencia de Verstappen era Antonelli. Cuando miró la diferencia con el ganador, volvió al problema que Red Bull había arrastrado desde el viernes. En las curvas rápidas de Lusail, al equipo le había faltado ritmo frente a Mercedes. Max contó que durante el receso de mitad de año ni siquiera imaginaba terminar segundo en el campeonato. Red Bull llegó a Qatar con cuatro victorias en las seis carreras anteriores. El subcampeonato permite medir cuánto recuperó el equipo durante el año y Lusail mostró cuánto le falta todavía en este tipo de circuitos.
Ferrari encontró ritmo y eligió asegurar el subcampeonato
Lewis Hamilton fue sexto y Charles Leclerc, séptimo. Cuando Charles alcanzó a su compañero en el tramo final, preguntó por radio cómo debía proceder. Desde el muro le pidieron que mantuviera la posición. Frédéric Vasseur explicó que Ferrari había llegado a Qatar con un objetivo concreto: asegurar el segundo puesto en Constructores antes de Abu Dhabi. Una semana después del toque entre los dos en Las Vegas, el equipo prefirió llevarse los puntos que ya tenía en pista.
La otra lectura está en cómo Leclerc llegó hasta Hamilton. Al comienzo, Vasseur atribuyó la falta de ritmo al tráfico. Dijo que incluso a uno o dos segundos del auto de adelante costaba seguirlo. Ferrari también quedó fuera de la ventana del auto de seguridad virtual y Charles perdió tiempo en su primera parada. Con duros y mayormente en aire limpio, la última tanda mostró otra cara del SF-26. Según Vasseur, Leclerc tuvo el segundo mejor ritmo en ese tramo, aunque todavía giraba alrededor de un segundo por vuelta más lento que Antonelli.
Ferrari se fue de Qatar con el subcampeonato asegurado y una tarea para el invierno. Leclerc encontró en la última tanda un ritmo que el equipo todavía necesita hacer aparecer desde el sábado y sostener durante toda la carrera.
En Lusail, alcanzar era una cosa. Pasar, otra
A Antonelli, la segunda parada le dio el aire limpio que le había faltado mientras perseguía a Russell. A Norris le dio los medios con los que pudo descontarle a Verstappen, pero cuando llegó a distancia de ataque esas gomas ya habían perdido rendimiento. Las dos persecuciones explican por qué los boxes pesaron tanto en Qatar. Antonelli pudo tomar la punta en el intercambio de paradas y Norris tuvo que resolverlo en pista, donde el orden ya no se movió.
Mercedes se llevó el 1-2 y Ferrari aseguró el segundo puesto. La pelea que sigue abierta viaja a Abu Dhabi, donde McLaren y Red Bull se juegan el tercer lugar de Constructores en la última carrera del año.