GP de Qatar

Qatar, más allá del 1-2 de Mercedes: qué decidió la carrera en Lusail

Antonelli ganó por más de 31 segundos, pero antes de la última parada tenía a Russell a menos de uno. El daño en el Mercedes del británico, el momento de entrar a boxes y los neumáticos que cada equipo guardó para el final explican un resultado que parece más lineal de lo que fue.