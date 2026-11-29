Franco Colapinto llevaba 27 vueltas con el mismo juego de neumáticos duros. A medida que avanzaba la carrera, se sentía cada vez más cómodo en el Alpine. Había pasado a Pierre Gasly en el arranque, se había alejado de su compañero y llegó a verse sexto en el clasificador mientras los demás entraban a boxes.
Franco Colapinto y los siete segundos que le cambiaron la carrera en Qatar
Largó 14°, ganó dos lugares en el arranque y encontró ritmo con los duros. Cuando paró en la vuelta 27, un problema con la rueda delantera izquierda lo dejó más tiempo del previsto en boxes. Terminó 13° y se quedó con la sensación de que podía pelear por los puntos.
Cuando le tocó parar, el cambio de la rueda delantera izquierda se complicó. Perdió entre seis y siete segundos con el auto detenido. Y al volver a pista, las banderas azules le avisaron que tenía que dejar pasar a los punteros.
"Perdí seis o siete segundos en la parada en boxes y eso me costó la carrera. Después me encontré con las banderas azules y fue una pesadilla", contó Franco tras terminar 13° en el Gran Premio de Qatar. Había trabajado toda la primera tanda para ganar tiempo en pista y, cuando volvió de boxes, tuvo que empezar a cederlo cada vez que se acercaba uno de los líderes.
La apuesta con los duros
Desde el 14° lugar de la grilla de partida, Colapinto aprovechó el retraso de Arvid Lindblad y adelantó a Gasly para ponerse 12°. Solo él y Sergio Pérez habían elegido largar con duros. La apuesta le permitió estirar su primera tanda hasta el máximo de 27 vueltas y avanzar mientras los pilotos que habían arrancado con medios hacían su primera parada.
Franco contó que estaba a unos dos segundos de Liam Lawson antes de que el neozelandés entrara a boxes. Esperaba que un auto de seguridad pudiera favorecer su estrategia y, con el ritmo que llevaba, veía una posibilidad de sumar. «Sí, creo que era posible», respondió cuando le preguntaron por los puntos.
Tras la demora, salió con otro juego de duros. En la vuelta 46 pasó a medios y marcó su mejor giro de carrera en 1:26.722. También señaló que los cambios en el equilibrio del auto para las dos últimas tandas pudieron haberle quitado rendimiento. En el comunicado de Alpine, al evaluar el resultado final, consideró que el tiempo perdido en boxes no había cambiado su puesto de llegada.
De los 18 puntos en Las Vegas a un domingo sin sumar
Una semana antes, Gasly había sido quinto y Colapinto sexto en Las Vegas. Entre los dos le habían dado a Alpine 18 puntos, su mejor cosecha del año. En Lusail volvieron a terminar juntos, esta vez con Franco 13° y Pierre 14°. «Fue un fin de semana decepcionante», resumió Flavio Briatore.
Las curvas rápidas ya habían expuesto las debilidades del A526 desde el viernes. En la Q2, Gasly y Colapinto quedaron separados por apenas 91 milésimas y los dos quedaron afuera de la pelea por la pole. El domingo, el francés contó que le faltó agarre y que el auto se le iba de costado a la salida de varias curvas. Franco también apuntó a la falta de carga aerodinámica y a la necesidad de encontrar un auto más parejo de un circuito a otro para el año que viene.
Briatore puso el objetivo en Abu Dhabi, la última carrera de la temporada, donde quiere volver a tener a los dos Alpine en los puntos. Colapinto se va de Qatar conforme con lo que hizo al volante en un circuito donde las curvas largas suelen complicarlo. Sintió que había clasificado bien y que el domingo le sacó prácticamente el máximo al auto. De Lusail se lleva también la bronca de esos segundos quieto en boxes, justo después de la tanda en la que había encontrado su mejor ritmo.
Franco Colapinto vuelve a pista el viernes 4 de diciembre en Yas Marina. El Gran Premio de Abu Dhabi, última fecha de la Fórmula 1 en 2026, se corre el domingo 6 de diciembre a las 10:00 de Argentina.
Horarios de Abu Dhabi
Viernes 4 Práctica libre 1 06:30
Viernes 4 Práctica libre 2 10:00
Sábado 5 Práctica libre 3 07:30
Sábado 5 Clasificación 11:00
Domingo 6 Carrera (58 vueltas) 10:00