GP de Qatar

Franco Colapinto y los siete segundos que le cambiaron la carrera en Qatar

Largó 14°, ganó dos lugares en el arranque y encontró ritmo con los duros. Cuando paró en la vuelta 27, un problema con la rueda delantera izquierda lo dejó más tiempo del previsto en boxes. Terminó 13° y se quedó con la sensación de que podía pelear por los puntos.