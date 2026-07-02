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Newell’s tiene a sus dos primeros refuerzos y Kudelka sonríe

El club “rojinegro” anunció la llegada de dos defensores, que se suman al plantel profesional. Son el zaguero Lautaro Giannetti, surgido en Vélez y de último paso por Udinese de Italia, y el lateral Franco Escobar, que regresa a la “Lepra” después de un largo recorrido en el exterior