Frank Darío Kudelka empieza a respirar aliviado en medio de la pretemporada de Newell’s. Es que el trabajo físico viene muy bien y ya inició con éxito la etapa de amistosos para la puesta a punto, pero la dirigencia todavía tenía con él una deuda muy importante: la llegada de los primeros refuerzos.
Newell’s tiene a sus dos primeros refuerzos y Kudelka sonríe
El club “rojinegro” anunció la llegada de dos defensores, que se suman al plantel profesional. Son el zaguero Lautaro Giannetti, surgido en Vélez y de último paso por Udinese de Italia, y el lateral Franco Escobar, que regresa a la “Lepra” después de un largo recorrido en el exterior
Y eso finalmente se cristalizó en las últimas horas, cuando el club del Parque de la Independencia de Rosario anunció oficialmente la incorporación de dos defensores. Se trata de dos caras conocidas, que llegan con buenos antecedentes como para entusiasmar a los hinchas.
Los dos futbolistas que ya se sumaron a los trabajos del plantel profesional son Lautaro Giannetti y Franco Escobar, ambos para reforzar la última línea “leprosa”. Son dos jugadores de experiencia y de largo recorrido tanto en el fútbol argentino como en el exterior. Y ese es un valor muy importante para un equipo que deberá afrontar una dura lucha en el campeonato que viene.
Giannetti arriba a Newell’s proveniente del Antalyaspor Kulübü de Turquía. El zaguero ex Vélez Sarsfield y Udinese de Italia, llegó en condición de libre y firmó un contrato que lo unirá a la institución por los próximos 24 meses.
Nacido en la cercana ciudad de San Nicolás de los Arroyos, con 32 años de edad y 1,85 metros de altura, Giannetti se suma a la Lepra para aportar al sector defensivo, encontrándose en actividad tras haber disputado 30 partidos para Antalyaspor de Turquía en este 2026.
Newell’s se refuerza para afrontar una temporada desafiante
“Estoy muy contento de llegar a esta gran institución. Yo soy de San Nicolás y de chico venía a Rosario a ver a Newell’s y tengo muy lindos recuerdos de este club”, declaró Giannetti tras su arribo a Newell’s. “Estoy muy agradecido al club y a Frank (Kudelka) por darme esta oportunidad de volver al fútbol argentino”, agregó.
Franco Escobar es marcador de punta derecha tiene 31 años de edad y es una cara conocida de la casa. Nació el 21 de febrero de 1995 en Rosario, se formó futbolísticamente en las divisiones juveniles de la “Lepra” y debutó profesionalmente en el año 2015.
Escobar jugó en la última temporada en Peñarol de Uruguay y regresa al club del que es hincha en condición de jugador libre y con un contrato que lo vinculará al club por los próximos 18 meses.
Tras un importante paso por el fútbol de los Estados Unidos que incluyó la obtención de seis títulos con las camisetas de Atlanta United -fue dirigido por Gerardo “Tata” Martino-, Los Ángeles y Houston Dynamo, regresó al fútbol sudamericano para vestir los colores del “Manya” uruguayo, con un total de 20 presencias.
Kudelka respira aliviado con las nuevas incorporaciones defensivas
Durante su paso por Peñarol, Escobar disputó 22 partidos oficiales y acumuló 1.763 minutos en cancha entre el Torneo Apertura, el Intermedio y las competencias internacionales.
“Estoy muy feliz, muy contento. Desde que se comunicaron conmigo me movilizó y me entusiasmé con el regreso. Se me movieron las fibras del amor que tengo por este club. Es el lugar en el que quiero estar y donde siempre fui feliz, sueño con volver a jugar en el Coloso”, confió Escobar en las redes oficiales de Newell’s.