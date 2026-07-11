Apostillas

El color y el calor de la gente, protagonistas de una gélida tarde en San Juan

Más allá del intenso frío y del fuerte viento que acompañaron la jornada, el estadio San Juan del Bicentenario volvió a ofrecer un marco acorde a un acontecimiento de carácter internacional. La presentación de Los Pumas ante Gales convocó a miles de aficionados que llegaron desde distintos puntos del país para acompañar al seleccionado argentino en una nueva escala del Nations Championship.