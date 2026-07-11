A la hora del encuentro, la temperatura apenas superaba los 9 grados, una condición climática que lejos estuvo de desalentar a los fanáticos.
El color y el calor de la gente, protagonistas de una gélida tarde en San Juan
Más allá del intenso frío y del fuerte viento que acompañaron la jornada, el estadio San Juan del Bicentenario volvió a ofrecer un marco acorde a un acontecimiento de carácter internacional. La presentación de Los Pumas ante Gales convocó a miles de aficionados que llegaron desde distintos puntos del país para acompañar al seleccionado argentino en una nueva escala del Nations Championship.
Desde temprano, las inmediaciones del estadio, en Pocitos, comenzaron a poblarse de camisetas celestes y blancas, banderas, bombos y familias enteras que se acercaron para vivir una verdadera fiesta del rugby.
Si bien algunas tribunas mostraron claros, el colorido general fue una constante durante toda la tarde. Las tradicionales butacas celestes y blancas del escenario sanjuanino se mezclaron con los colores de clubes y uniones de diferentes regiones del país, generando una postal atractiva y federal.
Como ocurre habitualmente en cada presentación de Los Pumas en el interior, la convocatoria trascendió ampliamente las fronteras provinciales. Hubo presencia de aficionados de toda la geografía sanjuanina, pero también de Mendoza, San Luis, La Rioja y distintas localidades del norte argentino. A su vez, un grupo de seguidores provenientes del Litoral se hizo presente para acompañar al seleccionado nacional, con representantes de clubes santafesinos, rosarinos y entrerrianos que aprovecharon la ocasión para vivir una experiencia única.
La actividad comenzó mucho antes del pitazo inicial. El tradicional Fan Fest fue uno de los puntos de mayor atracción de la jornada. Los espacios impulsados por los patrocinadores oficiales, las propuestas recreativas y los sectores gastronómicos registraron una importante afluencia de público desde al menos dos horas antes del inicio del partido. Familias, grupos de amigos y jóvenes jugadores disfrutaron de las distintas actividades mientras aguardaban el momento de ingresar al estadio.
Entre las personalidades presentes se destacó el sanjuanino Juan Pablo Castro, quien se mostró orgulloso y emocionado por recibir nuevamente a Los Pumas en su provincia, en una jornada especial para el rugby local.
Según estimaciones de la organización, alrededor de 15.000 espectadores acompañaron las alternativas del encuentro desde las tribunas. Y aunque el resultado deportivo no fue el esperado para el seleccionado argentino, el público respondió una vez más con entusiasmo, pasión y reconocimiento.
El último compromiso de Los Pumas en suelo argentino durante esta ventana internacional dejó una imagen que trasciende el marcador: la de miles de personas desafiando el frío para celebrar el rugby y respaldar a un equipo que, una vez más, sintió el acompañamiento de todo un país.