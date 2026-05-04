Si el Gran Premio de Miami tuviera un ganador por efectividad colectiva, ese sería, sin dudas, el equipo McLaren. La escuadra dirigida por Andrea Stella cerró su paso por la Florida con una cosecha récord de 48 unidades, convirtiéndose en el equipo más exitoso del fin de semana en la sumatoria total entre la carrera Sprint y el Gran Premio del domingo.
El "salto" de McLaren: 48 puntos que sacuden el Mundial
Mientras los flashes se quedaron con el podio de Antonelli, el equipo de Woking fue la estructura más efectiva del fin de semana en Miami. Con un paquete de mejoras que funcionó a la perfección, los MCL40 demostraron que Mercedes ya no corre solo.
La clave del éxito estuvo en la ejecución técnica. El equipo introdujo en Miami la primera fase de una ambiciosa evolución del MCL40, y los resultados fueron inmediatos. Lando Norris, el vigente campeón del mundo, logró remontar dos posiciones para finalizar segundo, rodando "codo a codo" con el poleman Andrea Kimi Antonelli y demostrando que el ritmo de carrera de los autos color naranja papaya está hoy a la par de las Flechas de Plata.
El factor Piastri y la mirada en Canadá
La otra cara de la moneda fue la solidez de Oscar Piastri. El australiano, que partió desde una posición más retrasada, ejecutó una remontada de cuatro lugares, coronada con un sobrepaso implacable sobre la Ferrari de Charles Leclerc en la última vuelta. Ese movimiento no solo le valió el tercer escalón del podio, sino que fue un golpe psicológico para la Scuderia en la lucha por el segundo puesto del campeonato de constructores.
Desde el seno del equipo ya advierten que esto es solo el comienzo. Con el éxito de esta primera fase de actualizaciones, McLaren ya tiene la mira puesta en Montreal, donde se espera la segunda etapa de evolución del monoplaza. En un Mundial 2026 donde la paridad entre los cuatro equipos de punta es extrema, cada milésima cuenta, y hoy McLaren parece haber encontrado el camino para ser el máximo contendiente a la corona.