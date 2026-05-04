Fórmula 1

​El "salto" de McLaren: 48 puntos que sacuden el Mundial​

Mientras los flashes se quedaron con el podio de Antonelli, el equipo de Woking fue la estructura más efectiva del fin de semana en Miami. Con un paquete de mejoras que funcionó a la perfección, los MCL40 demostraron que Mercedes ya no corre solo.