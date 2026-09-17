Alpine dio este jueves uno de esos pasos al anunciar la incorporación de Mike Elliott como nuevo Chief Technical Officer, un cargo que lo convertirá en el máximo responsable de las áreas técnicas y de ingeniería de la escudería en Enstone.
Alpine sumó a un hombre de la era dorada de Mercedes para reconstruir su futuro
Mike Elliott regresará a la Fórmula 1 como máximo responsable técnico de la escudería de Franco Colapinto y Pierre Gasly. Con 23 años de experiencia, tendrá la misión de ordenar el trabajo en Enstone y acercar al equipo a los principales protagonistas.
La llegada del ingeniero británico representa mucho más que un nuevo nombre dentro del organigrama. Es otra señal de la profunda transformación que atraviesa el equipo de Franco Colapinto y Pierre Gasly, decidido a recuperar el terreno perdido y acortar la distancia que todavía lo separa de las estructuras más fuertes de la Fórmula 1.
Elliott regresará a la categoría después de casi tres años alejado del paddock. Su última experiencia había sido en Mercedes, equipo que dejó hacia el final de la temporada 2023 luego de ocupar algunos de los puestos de mayor responsabilidad dentro de la estructura técnica.
Su recorrido comenzó en McLaren en 2000 como aerodinamicista. Allí fue creciendo hasta que, en 2008, pasó a Renault. Permaneció durante cuatro temporadas en Enstone, la misma fábrica a la que ahora regresa, aunque bajo los colores y la identidad de Alpine.
En 2012 se incorporó a Mercedes y comenzó la etapa más importante de su carrera. Durante 11 años fue jefe de Aerodinámica, director de Tecnología y, finalmente, director técnico. Desde esos puestos participó del ciclo que llevó a la escudería alemana a conquistar ocho campeonatos consecutivos de Constructores y siete títulos de Pilotos.
“Vi crecer al equipo hasta conseguir un récord de ocho Mundiales de Constructores consecutivos. Estoy bastante orgulloso de haber contribuido a ese recorrido”, expresó Elliott cuando dejó Mercedes en 2023.
Su última etapa, sin embargo, también estuvo marcada por las dificultades. Como director técnico quedó vinculado al arriesgado concepto del auto “sin pontones” que Mercedes adoptó con el cambio reglamentario de 2022. La idea no produjo el rendimiento esperado y el equipo perdió terreno frente a Red Bull. Elliott pasó entonces a una función más estratégica antes de abandonar la escudería.
Ese último capítulo ofrece una mirada más completa sobre el hombre que Alpine eligió para encabezar su futuro. Elliott conoce el éxito, pero también atravesó los momentos en los que un equipo poderoso debe aceptar que tomó un camino equivocado, comprender sus errores y empezar otra vez.
Ahora tendrá por delante una tarea parecida en Enstone.
“Supervisará las funciones técnicas y de ingeniería en la fábrica del equipo”, explicó Alpine al confirmar su incorporación. La escudería remarcó que su llegada permitirá reforzar las capacidades de un grupo que busca aprovechar las mejoras mostradas en la pista y recortar la distancia con los cuatro primeros equipos.
Su función será amplia. No estará limitada al diseño de una pieza o a la búsqueda de una solución puntual para el auto. Deberá coordinar áreas, ordenar prioridades y conseguir que el trabajo realizado en aerodinámica, simulación, diseño y desarrollo termine reflejándose en el rendimiento de los monoplazas.
Para Colapinto, la noticia también tiene importancia. El argentino construye su presente y su futuro dentro de una escudería que mostró señales de recuperación, pero que todavía necesita encontrar mayor regularidad. El A526 permitió conseguir buenos resultados en determinados circuitos, aunque también dejó en evidencia que Alpine aún debe avanzar para competir de manera constante con los equipos de punta.
La llegada de Elliott no cambiará el auto de un día para otro ni garantiza una mejora inmediata en las próximas carreras. En la Fórmula 1, las decisiones tomadas dentro de una fábrica suelen necesitar meses antes de verse sobre el asfalto. Su nombramiento debe entenderse como una apuesta más profunda: la intención de construir una base técnica capaz de sostener el crecimiento a lo largo del tiempo.
Alpine inició 2026 con una nueva unidad de potencia Mercedes, una dupla conformada por Gasly y Colapinto y la necesidad de dejar atrás años marcados por los cambios internos y los proyectos inconclusos. En ese escenario, sumar a un ingeniero con la experiencia de Elliott supone una decisión importante, pero también una enorme responsabilidad.
Tendrá que demostrar que puede trasladar a Enstone los conocimientos recogidos durante más de dos décadas y ayudar a darle una dirección clara a un equipo que lleva demasiado tiempo buscando su lugar.
Los pilotos seguirán siendo el rostro visible. Serán quienes deban clasificar, largar, atacar, defenderse y llevar el auto hasta la bandera a cuadros. Pero una parte del futuro de Colapinto y de Alpine comenzará a escribirse mucho antes de cada carrera, en una fábrica que acaba de recuperar a un viejo conocido para intentar volver a mirar hacia adelante.