Automovilismo

Alpine sumó a un hombre de la era dorada de Mercedes para reconstruir su futuro

Mike Elliott regresará a la Fórmula 1 como máximo responsable técnico de la escudería de Franco Colapinto y Pierre Gasly. Con 23 años de experiencia, tendrá la misión de ordenar el trabajo en Enstone y acercar al equipo a los principales protagonistas.