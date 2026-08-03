No lo pudo aguantar

Newell’s superó una prueba difícil y el empate con Boca le dejó buenas sensaciones

El conjunto de Kudelka se repuso de un mal primer tiempo, en el que la visita fue superior y se puso en ventaja. La “Lepra” lo dio vuelta, pero en el final no pudo sostener la intensidad y el “Xeneize” lo empató. Un partidazo que a la “Lepra” le deja la certeza de que puede competir de igual a igual con cualquiera