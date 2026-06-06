Steve Nielsen hizo una evaluación clara del sábado de Alpine en Mónaco. El director del equipo puso primero el foco en Pierre Gasly, que logró meterse en Q3 y clasificó noveno, pero también dejó una lectura honesta sobre el fin de semana de Franco Colapinto, quien terminó 14° en una clasificación muy apretada.
Nielsen y la lectura de Alpine: Gasly hizo la diferencia y Colapinto todavía busca confianza en Mónaco
El director de la escuedería francesa destacó la habilidad del piloto francés para aprovechar al máximo el circuito monegasco, donde los márgenes de error son mínimos. El piloto argentino experimentó dificultades para adaptarse al circuito, pero mostró progreso y mantuvo una clasificación limpia, quedando cerca de la Q3.
“En primer lugar, felicitaciones a Pierre por un esfuerzo realmente impresionante en la clasificación de hoy”, señaló Nielsen. La frase marca el punto de partida del análisis interno de Alpine: Gasly consiguió maximizar el paquete en un circuito donde el margen de error es mínimo y donde una vuelta buena puede cambiar por completo el fin de semana.
Nielsen fue más allá y explicó por qué valoró tanto el trabajo del francés: “En última instancia, cuando se trata de márgenes finos entre autos de rendimiento similar, se depende del piloto para marcar la diferencia, y hoy Pierre estuvo impecable y realmente cumplió”. Esa definición es importante porque muestra que Alpine no se sintió claramente superior al resto del grupo medio, sino que entendió que la diferencia estuvo en la ejecución del piloto. En Mónaco, eso pesa todavía más: no alcanza con tener ritmo, hay que animarse a pasar cerca de los muros, frenar tarde y cerrar la vuelta sin errores.
Para el equipo, el resultado de Gasly lo deja con una chance concreta para el domingo. “Está en una posición competitiva para mañana, donde la expectativa es sumar puntos”, afirmó Nielsen. El noveno lugar de largada no garantiza nada, pero en Monte Carlo tiene un valor enorme por la dificultad para adelantar. Alpine sabe que Gasly quedó instalado en la zona donde una carrera prolija puede transformarse en puntos importantes.
El propio Nielsen reconoció que el camino hasta la clasificación no fue simple. “Como equipo, sabemos que ha sido un fin de semana desafiante hasta ahora, en el que algunas limitaciones de nuestro paquete se han exacerbado hasta cierto punto”, explicó. Esa frase deja una lectura técnica: Mónaco expuso puntos débiles del Alpine A526. En un trazado donde se necesita confianza en frenada, buena tracción, precisión en los cambios de dirección y estabilidad para atacar los pianos y acercarse a las barreras, el auto no apareció naturalmente cómodo.
Por eso, Alpine trabajó más en detalles que en grandes soluciones. “Hemos dedicado muchas horas a entender en qué áreas enfocarnos y dónde hacer cambios sutiles para maximizar nuestro rendimiento”, agregó Nielsen. La idea de “cambios sutiles” es clave: en Mónaco no siempre se encuentra una transformación completa del auto, sino una puesta a punto que permita darle confianza al piloto. Y en ese punto, Gasly logró sentirse mejor que Colapinto.
Nielsen lo expresó de manera directa: “Pierre ciertamente se ha sentido más cómodo aquí que Franco, y eso se refleja en su resultado final”. Esa comparación no apunta a un error puntual de Colapinto, sino a una diferencia de confianza y adaptación al circuito. Gasly pudo llevar el auto al límite; Franco, en cambio, todavía no logró esa conexión plena que Mónaco exige.
Sobre el argentino, Nielsen fue prudente pero claro. “Para Franco, definitivamente ha sido más difícil en comparación con su reciente racha de forma”, sostuvo. La frase reconoce que Colapinto venía mostrando un buen momento, pero que el Principado presentó un escenario distinto. Mónaco no perdona la falta de confianza: si el piloto no puede atacar cada frenaje o acercarse a los muros con decisión, las décimas se pierden muy rápido.
El director de Alpine también explicó esa sensación: “No terminó de conectar con el auto aquí”. Es una definición breve, pero fuerte. Colapinto no tuvo una clasificación desprolija, sino una clasificación condicionada por la falta de feeling con el A526. El propio argentino había señalado que sufrió bloqueos tanto adelante como atrás durante el fin de semana, algo que en Mónaco afecta directamente la confianza para empujar al límite.
Aun así, Nielsen rescató el trabajo de Franco. “Hizo un buen trabajo para tener una clasificación fluida, con vueltas limpias, y al final se quedó fuera de la Q3 por solo un par de décimas, así que hay que reconocerle el esfuerzo por mejorar desde el viernes”, remarcó. Ese punto equilibra el análisis: Colapinto no quedó lejos por una falla grande, sino por pequeñas diferencias en una pista corta y extremadamente cerrada. Además, Alpine valoró la evolución desde el viernes, después de una FP3 complicada en la que Franco había sido 19° con 1m15s179.
La clasificación dejó a Gasly noveno, con 1m13s226, y a Colapinto 14°, con 1m13s995. La distancia en posiciones parece amplia, pero el propio equipo entiende que las diferencias en Mónaco se construyen en detalles mínimos. En ese contexto, el mensaje hacia Franco es de exigencia, pero también de respaldo: falta comodidad con el auto, aunque hubo progreso y una ejecución limpia.
De cara a la carrera, Nielsen volvió a poner el foco en la oportunidad. “Esperamos que mañana sea otro típico asunto de Mónaco, donde tenemos que estar listos para aprovechar cualquier oportunidad que pueda surgir y hacer nuestro mejor esfuerzo para ejecutar una carrera limpia con ambos autos”. La frase resume el plan de Alpine: Gasly, desde zona de puntos, debe sostener la posición y buscar sumar; Colapinto, desde más atrás, tendrá que mantenerse lejos de problemas, cuidar el auto y esperar que una neutralización, un Safety Car o una bandera roja abra una ventana estratégica.
El análisis final de Nielsen combina realismo y expectativa. Alpine sabe que no tuvo un sábado sencillo y que el auto mostró limitaciones en un circuito muy particular. Pero también entiende que Gasly pudo exprimirlo en el momento justo y que Colapinto, aunque no encontró la misma confianza, logró ordenar una clasificación limpia y acercarse a la Q3. En Mónaco, donde muchas veces la carrera cambia por una sola interrupción, esa prolijidad puede ser el primer paso para tener una oportunidad.