#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
El Litoral en el Hungaroring

Paul Aron tendrá en Hungría otra oportunidad para ganarse un lugar en la F1

Tras conducir el Audi en Barcelona y Austria, el estonio se subirá al Alpine-Mercedes en Hungría y será el primero en probar dos autos con motores diferentes durante fines de semana oficiales de 2026.

Franco Colapinto será reemplazado por Paul Aaron en el primer entrenamiento del GP de Hungria en el equipo Alpine. Foto: AlpineFranco Colapinto será reemplazado por Paul Aaron en el primer entrenamiento del GP de Hungria en el equipo Alpine. Foto: Alpine
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Paul Aron volverá a conducir un Fórmula 1 durante la FP1 del Gran Premio de Hungría.

Formula One F1 - Mexico Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - October 24, 2025 Alpine reserve driver Paul Aron during practice REUTERS/Henry RomeroFranco Colapinto será reemplazado por Paul Aaron en el primer entrenamiento del GP de Hungria en el equipo Alpine.

Después de haber manejado el Audi en Barcelona y Austria, será el primer piloto de esta temporada en probar dos monoplazas de 2026 con unidades de potencia diferentes durante fines de semana oficiales.

Mirá tambiénNeumáticos, calor, desgaste y pocas chances de sobrepaso: las claves del GP de Hungría

Aunque todavía es considerado novato, el estonio ya acumuló cerca de 10.000 kilómetros de pruebas. Desde su estreno con Alpine en Abu Dabi 2024 condujo autos de diferentes temporadas, además del Sauber-Ferrari de 2025, el Audi de 2026 y ahora el actual Alpine-Mercedes.

"Ya no me siento un novato"

“Como piloto de Fórmula 1 que no compite a tiempo completo, probablemente soy el más experimentado de la parrilla. Con todas las pruebas que hice, ya no me siento un novato”, aseguró.

Paul Aron, el estonio piloto de pruebas de Alpine.Paul Aron, el estonio piloto de pruebas de Alpine.

Aron dejó una buena impresión en Barcelona, donde terminó sexto en la FP1 con Audi. Mattia Binotto y Allan McNish destacaron su velocidad, su conducción ordenada y la calidad de sus devoluciones técnicas.

Oportunidad

Sin embargo, todavía no consiguió un asiento titular, mientras antiguos rivales de Fórmula 2 como Kimi Antonelli, Franco Colapinto y Oliver Bearman ya compiten en la máxima categoría.

Mirá tambiénColapinto vuelve a meterse entre los mejores: quedó en el top 10 de los Power Rankings de Bélgica

“Estoy preparado y necesito una oportunidad para demostrarlo”, reconoció Aron, consciente de que en Hungría tendrá otra posibilidad de mostrar que sus miles de kilómetros de preparación pueden transformarse en algo más que un puesto de reserva.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Franco Colapinto
Fórmula 1
Alpine
Automovilismo

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro