Paul Aron volverá a conducir un Fórmula 1 durante la FP1 del Gran Premio de Hungría.
Paul Aron tendrá en Hungría otra oportunidad para ganarse un lugar en la F1
Tras conducir el Audi en Barcelona y Austria, el estonio se subirá al Alpine-Mercedes en Hungría y será el primero en probar dos autos con motores diferentes durante fines de semana oficiales de 2026.
Después de haber manejado el Audi en Barcelona y Austria, será el primer piloto de esta temporada en probar dos monoplazas de 2026 con unidades de potencia diferentes durante fines de semana oficiales.
Aunque todavía es considerado novato, el estonio ya acumuló cerca de 10.000 kilómetros de pruebas. Desde su estreno con Alpine en Abu Dabi 2024 condujo autos de diferentes temporadas, además del Sauber-Ferrari de 2025, el Audi de 2026 y ahora el actual Alpine-Mercedes.
"Ya no me siento un novato"
“Como piloto de Fórmula 1 que no compite a tiempo completo, probablemente soy el más experimentado de la parrilla. Con todas las pruebas que hice, ya no me siento un novato”, aseguró.
Aron dejó una buena impresión en Barcelona, donde terminó sexto en la FP1 con Audi. Mattia Binotto y Allan McNish destacaron su velocidad, su conducción ordenada y la calidad de sus devoluciones técnicas.
Oportunidad
Sin embargo, todavía no consiguió un asiento titular, mientras antiguos rivales de Fórmula 2 como Kimi Antonelli, Franco Colapinto y Oliver Bearman ya compiten en la máxima categoría.
“Estoy preparado y necesito una oportunidad para demostrarlo”, reconoció Aron, consciente de que en Hungría tendrá otra posibilidad de mostrar que sus miles de kilómetros de preparación pueden transformarse en algo más que un puesto de reserva.